Насколько вырастут цены на услуги ЖКХ, рассказывает сайт 63.ru

С 1 июля вводятся новые тарифы на электроэнергию

Как сообщает «Самараэнерго», одноставочный тариф вырастет с 4,06 до 4,17 рубля за кВт⋅ч.

Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платеж составит 4,61 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 2,27 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас цены за это составляют 4,38 и 2,15 рубля соответственно.

При использовании трехтарифной системы учета электроэнергии платеж составит 4,63 рубля за кВт⋅ч в пиковой зоне, 4,17 рубля за кВт⋅ч в полупиковой зоне и 2,27 рубля в ночной зоне.

В тех домах, где есть стационарные электроплиты и электроотопительные установки, тарифы за свет ниже. При стандартном расчете они вырастут с 2,84 до 2,92 рубля за кВт⋅ч.

Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета электроэнергии, платежи составят 3,22 рубля за кВт⋅ч в дневной зоне и 1,59 рубля за кВт⋅ч в ночной зоне. Сейчас действуют цены 3,06 и 1,51 рубля соответственно. Стоимость одного кВт⋅ч при использовании трехтарифной системы вырастет: с 3,09 до 3,25 рубля в пиковой зоне, с 2,84 до 2,92 рубля в полупиковой зоне и с 1,51 до 1,59 рубля в ночной зоне.

В селах Самарской области тариф вырастет с 2,84 до 2,92 рубля за кВт⋅ч, — рассказали представители организации.

С 1 июля подняли цены на воду

С сегодняшнего дня питьевая вода будет обходиться самарцам в 31,60 рубля за кубометр.

Сейчас горожане платят за тот же объем 28,21 рубля. Больше жителям Самары придется выложить и за водоотведение: 17,39 рубля за кубометр против 14,99 рубля.

Планируется, что тарифы на холодную воду после этого не будут расти год — до 1 июля 2020 года. Но уже через 12 месяцев тарифы снова взлетят. Питьевая вода будет обходиться в 35,08 рубля за кубометр, а водоотведение — в 19,30 рубля.

Больше чем на 50 копеек вырастут тарифы и на горячую воду. Те потребители, что получают ее из городских сетей, теперь будут платить 37,55 рубля за кубометр против 36,91 рубля раньше. Для тех домов, где установлены тепловые пункты, кубометр подорожает с 28,21 до 29,05 рубля.

Выросли цены на газ

кубометр газа во втором полугодии 2019 года. Сейчас жители, которые используют газовые плиты или водонагреватели, платят за кубометр 7,38 рубля. Тариф увеличат до 7,48 рубля. Если в доме или квартире есть оба прибора, то цена будет ниже. Сейчас тариф составляет 6,12 рубля за кубометр. С 1 июля он вырастет до 6,2 рубля.

Для тех, кто использует голубое топливо для отопления своего жилья, расчет ведут не за 1 кубометр, а за тысячу. За такой объем потребленного топлива сейчас жители платят 5288 рублей. Тариф увеличат до 5360 рублей.

В последний раз тарифы на газ повышали 1 января. Это было связано с увеличением размера НДС для всех товаров с 18% до 20%.