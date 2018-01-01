Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала», как сообщает портал "ТЛТгород.ру", в течении недели собирали подписи на улицах Тольятти и Самары в защиту «ТОАЗа» от преступной деятельности экс-руководителей химического гиганта – Владимира и Сергея Махлаев и их ставленников из числа нынешнего руководства предприятия. Сбор подписей продолжается на сайте change.org. Петицию подписали уже более 1300 человек. Свое обращение активисты уже направили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и в другие органы власти региона.

5 июля 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти обязал Владимира и Сергея Махлаев и их зарубежных соучастников возместить «Тольяттиазоту» 77 миллиардов рублей ущерба и заочно приговорил обвиняемых к длительным срокам лишения свободы.

Согласно обвинительному приговору, Владимир и Сергей Махлаи и другие связанные с ними российские и иностранные лица вступили в преступный сговор и создали организованную группу для совершения хищений на «Тольяттиазоте». Систематические хищения денежных средств на «Тольяттиазоте» совершались членами преступного сообщества на протяжении многих лет.

При помощи зарубежных юристов Махлаи создали сеть подставных офшоров, через которые члены преступного сообщества совершали хищения. Подконтрольные Махлаям банки помогали выводить и отмывать выручку от экспортных продаж ТОАЗа.

Продукцию завода сначала продавали аффилированной с членами ОПС фирме, для чего умышленно занижали экспортные цены. Затем продукцию перепродавали на мировом рынке уже по гораздо более высоким ценам. Многомиллиардную разницу Махлаи присваивали. Отпускные цены ТОАЗа на экспортируемую продукцию практически равнялись, а иногда были ниже себестоимости.

Предельно завышалась стоимость строительных подрядов. Через подставных подрядчиков, в числе которых значительное количество иностранных фирм, незаконно выводилась часть прибыли предприятия.

Не получая прибыли от своих зарубежных продаж, «Тольяттиазот» ежегодно вынужден был брать кредиты в «Тольяттихимбанке» под высокие проценты на закупку сырья и поддержание производства. Сам «Тольяттихимбанк» при этом полностью принадлежал Владимиру Махлаю, а теперь принадлежит его сыну – Сергею. Завод финансировался только в объеме, который позволял ему не останавливаться и продолжать работать на обогащение Махлаев и их зарубежных подельников.

В 2001– 2010 годах Махлаи незаконно вывели на свои офшорные фирмы значительную часть производственных активов предприятия – агрегат аммиака № 7, производство метанола, карбамидо-формальдегидное производство, цех № 13. В результате мошеннических действий эти активы юридически перестали принадлежать заводу, хотя с виду все осталось как было. С тех пор прибыль от их работы идет на офшорные счета Махлаев, а ТОАЗ за использование некогда своих собственных активов должен выплачивать аренду.

В условиях дефицита финансирования часть производственных активов ТОАЗа регулярно страдает из-за поломок и вынужденно простаивает. Происходят утечки аммиака и других вредных веществ в цехах – это стало даже своеобразным «фирменным стилем» производства на «Тольяттиазоте».

Скрывать следы столь масштабных преступлений Махлаям помогал надежный коррупционный кордон. Благодаря мощному коррупционному прикрытию, Махлаи легко закрывали уголовные дела, уходили от уплаты налогов и нарушали нормы промбезопасности и экологии на ТОАЗе.

Махлаевское ОПС беспрепятственно рассредоточило вокруг «Тольяттиазота» множество криминальных группировок, которые поставили под контроль отдельные службы завода. За счет криминальных бизнесов доверенные лица беглых Махлаев кормились сами и содействовали в преступной деятельности своим заокеанским покровителям. Многие из ставленников Махлаев «работают» по сей день.

Их задача – трудиться на благо своих покровителей, а не на будущее завода. Именно этим можно объяснить, что руководители завода отказываются от огромных денежных средств – 77-миллиардов рублей, которые должны выплатить заводу Махлаи по решению суда в качестве возмещения ущерба.

«Смотрящие» Махлаев за ТОАЗом обманывают и запугивают работников ТОАЗа. Завод якобы может закрыться, его активы будут распроданы, работники лишатся своих рабочих мест, а город лишится 5 млрд рублей налогов. Они вводят работников завода и общественность в заблуждение, и устраивают марионеточные митинги и другие мероприятия чтобы не потерять свои высокооплачиваемые должности и продолжать кормиться с рук Махлаев.

Несмотря на решение суда, отдавать захваченный завод Махлаи, и их ставленники очевидно не собираются. Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» обеспокоены и возмущены сложившейся ситуацией и готовы предпринять все законные меры для защиты градообразующего предприятия.

«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» появился в сентябре нынешнего года. Основная цель организации – борьба с криминалом на заводе и возвращение на «Тольяттиазот» 77 миллиардов рублей, похищенных его руководителями Махлаями и их зарубежными соучастниками. Среди других задач организации – сохранение рабочих мест, повышение заработных плат и премий, модернизация оборудования, а также повышение промышленной и экологической безопасности производства на «Тольяттиазоте».

По материалам информационного портала "ТЛТгород.ru "