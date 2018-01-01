Депутаты Самарской губернской думы отчитались о своих доходах за 2018 год и имуществе. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

Заработки большинства депутатов возросли по сравнению с прошлым годом, но незначительно. В любом случае до рекордных показателей прошлых лет им далеко.

Лидером по годовому доходу стал председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике, проректор по инфраструктурному развитию СГСПУ Александр Милеев. За прошлый год его доходы выросли в пять раз и составили 102 млн рублей.

Однако, как и в прошлом году, какая-либо собственность у него отсутствует, только находится в пользовании квартира площадью 82 кв.м. Жилым домом площадью 689 кв.м, а также участком в 1962 кв.м и гаражом в 110 кв.м владеет его сын.

Супруга заработала 3,2 млн рублей и владеет нежилым помещением площадью 336,6 кв.м.

Второе место среди областных парламентариев у прошлогоднего лидера — директора компании «Техкомплект», председателя комитета по транспорту Андрея Мурзова. Он смог увеличить свои доходы с 68 млн до 86,8 млн рублей.

На третьем месте — застройщик микрорайона своего имени Владимир Кошелев. За год он заработал 73,9 млн рублей.

Владелец тольяттинской сети «Миндаль» Владимир Дуцев получил за год 41 млн рублей.

Бенефициар сызранской группы «Криста» Владимир Симонов вдвое увеличил свой доход за 2017 год — на этот раз он задекларировал 40,5 млн рублей.

Но его рекорд остался в 2015 году, когда он выручил 829 млн рублей.

Больше 10 млн рублей задекларировали еще пять депутатов. Гендиректор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин за 2018 год показал 37,5 млн рублей, еще 18,8 млн рублей получила его супруга. Директор строительно-монтажной фирмы «ЭЛРИ» Шамиль Хисамутдинов отчитался о 29,4 млн рублей. Начальник отдела корпоративного надзора «РИТЕК» Николай Кузнецов показал 17,1 млн рублей, гендиректор ООО «Поволжские вторичные ресурсы» Денис Волков — 15,1 млн рублей.

Баянист Сергей Войтенко, выступавший в роли подарка президента на свадьбе главы МИД Австрии, — 16,6 млн рублей.

Нынешний председатель губдумы Геннадий Котельников задекларировал 7,5 млн рублей, что в 2 раза меньше его дохода за 2017 год.

На другом полюсе — три депутата, получившие за год менее 1 млн рублей.

Либерал-демократ Екатерина Колязина заработала 742 тысяч рублей, ее супруг — в два раза больше. Два коммуниста — Алексей Краснов и Сергей Егоров — примерно по полмиллиона рублей.

В то же время супруга Краснова — 2,1 млн рублей. Семья владеет несколькими квартирами, участками и машинами. А вот у Сергея Егорова — только ВАЗ-21150 2004 года выпуска, в пользовании — квартира в 12 кв.м.