28 марта 2019, 13:02
В ГУ МВД по Самарской области приехала проверка собственной безопасности МВД. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, как пишет Volga News.
"После моего обращения к министру Владимиру Колокольцеву в Самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД. Суть: разобраться, почему руководство массово увольняет сотрудников, помогающих разоблачить коллег-оборотней. Тех же, кого, действительно, надо увольнять, не трогают".
Возможно Александр Хинштейн имеет в виду ситуацию с увольнением шестерых сотрудников полиции в Челно-Вершинском районе, заявивших на своего начальника в ФСБ.
В ГУ МВД сообщение депутата не комментируют.
Все они были уволены за "служебный проступок". Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию своего руководителя, тогда еще начальника отдела полиции Челно-Вершинского района, Рафката Расулова частично отдать ему свои премии, полученные в честь Дня полиции. Деньги подчиненные начальству передали, но сообщили об этом сотрудникам Управления ФСБ по Самарской области.
Расулову вынесли приговор — признали его виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей. А позже в отношении жаловавшихся на начальника людей областное ГУ МВД организовало служебную проверку. Причем, как следует из материалов суда Исаклинского района, она была инициирована именно в связи с конфликтом с Расуловым.
Проверка якобы установила некий служебный проступок, который совершили жаловавшиеся на начальника отдела полиции люди, и всех шестерых уволили.
Суд Исаклинского района в мае 2018 г. признал увольнение незаконным, восстановил работников в должностях и постановил выплатить им зарплаты за вынужденно пропущенное время работы.
Но руководство регионального ГУ МВД обжаловало решение районного суда в областной. А там постановили: сотрудников, жаловавшихся на начальника, уволить.
Из апелляционного определения облсуда следует, что полицейские виновны в том, что отдали Расулову деньги по его незаконному требованию. Суд учел, что кто-то из сотрудников вернул Расулову часть денег, поскольку был уверен, что ему по ошибке выплатили "лишнего", а кто-то считал, что отдает деньги на ремонт помещений.
Студентку дважды оправдали присяжные, но судья признал виновной
Таинственная смерть арбитражного судьи Исаева
Суд не дал адвокатам Махлаев затянуть процесс
Полковник Дмитрий Сазонов мог получать дань с фотографов в роддомах Самары