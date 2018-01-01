13 марта в 17:00 начнет работу итоговая фотовыставка IX открытого ежегодного городского конкурса фотографий "Самарский взгляд 2017". Об этом сообщает пресс-служба областной библиотеке, к котрой относится галерея.

По традиции здесь же состоится подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей.

"Самарский взгляд" - один из самых престижных фотоконкурсов, проводимых в регионах России. В этом году в адрес оргкомитета поступило более 1500 работ от 133 фотохудожников.

Кроме фотографов Самары и Самарской области, в конкурсе участвуют авторы из 13 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Курск, Мурманск, Томск, Челябинск, Новосибирск, Московская, Ярославская, Калужская области и Краснодарский край). Участвуют фотографы Казахстана. В итоговую экспозицию вошли 214 фоторабот 68 авторов.

Организаторы конкурса — областная организация Союза журналистов России и администрация Самары.

По традиции конкурсное жюри возглавляет фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Дипломы, медали и памятные подарки будут вручены в семи номинациях: "События", "Настроение города", "Люди и повседневная жизнь", "Природа", "Другая реальность", "Коммерческая фотография", "Спорт".

По итогам конкурса будут присуждены две главные премии за лучшую художественную и пресс фотографии. Не обойдется в этом году и без специальных призов: приз "Город, который любит футбол" от горадминистрации, а также приз "Все в шоколаде" от Кондитерского объединения "Россия".

Выставка продлится до 24 марта. Вход свободный.

Фотография: группа ВК, репортаж с открытия "Самарский взгляд 2016"