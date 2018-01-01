13 мая апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Куйбышевского районного суда от 27 апреля об аресте подозреваемого во взятке 46-летнего главы одного из самарских микрорайонов Дмитрия Гуренкова на два месяца - до 25 июня. Об этом пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в суде.

Уголовное дело о взятке по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ возбудил Куйбышевский межрайонный следственный отдел СК РФ 26 апреля. Дмитрий Гуренков был задержан в тот же день в порядке ст. 91 УПК РФ.

Свою версию того, что произошло, излагал в своем микроблоге депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, глава микрорайона Дмитрий Гуренков был задержан в офисе одной из управляющих компаний при получении 135 тыс. руб. - первого транша от взятки в 270 тыс. руб. за перевод пяти жилых домов из одной УК в другую.

27 апреля следствие вышло в суд с ходатайством о выборе меры пресечения Гуренкову в виде содержания под стражей. Следователь Д.Калинкин обосновал это ходатайство тем, что Гуренкова подозревают в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено более трех лет лишения свободы. По мнению следствия, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться, а также, пользуясь своим авторитетом, оказать давление на свидетелей и других людей, обладающих информацией о его преступной деятельности, либо другим способом препятствовать установлению истины по уголовному делу.

Сам Гуренков на суде возражал против заключения под стражу. Он считает, что все произошедшее спланировано против него с целью дискредитации. Он является общественным деятелем, занимается благоустройством района. Гуренков просил суд избрать ему подписку о невыезде. Адвокат Гуренкова Уткин также возражал против ареста. Он говорил об отсутствии сведений, указывающих на причастность его клиента к преступлению.

Суд согласился с тем, что Гуренков, оставаясь на свободе, может воспрепятствовать производству по уголовному делу. В итоге суд под председательством Марины Маркеловой постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца - до 25 июня. Это постановление и пытались обжаловать. Но 13 мая Самарский облсуд оставил жалобу без удовлетворения.