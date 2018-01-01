22 ноября 2018, 20:17
22 ноября, в Самарском райсуде было рассмотрено ходатайство старшего следователя регионального СУ СК РФ Виталия Тюленева об аресте 57-летнего главы Промышленного района Минахмета Халиуллова, которого подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Volga News:
По решению федерального судьи Александра Саломатина Халиуллов пробудет в СИЗО до 21 января.
По версии предварительного следствия, Халиуллов передал врио руководителя самарского фонда капитального ремонта Михаилу Архипову более миллиона рублей в качестве "отката" за контракты на ремонтные работы в многоквартирных домах, которые выполняли аффилированные депутату предприятия.
Уголовное дело Халиуллова было выделено из дела братьев Архиповых, один из которых и организовал передачу денег своему высокопоставленному родственнику. Для этого Алексей завербовал некоего Сергея Оганесяна, который звонил по указанному Архиповым телефонам, называл пароль и договаривался о месте и времени передачи денег. Таким образом он указал следствию на адрес одной из контор Халиуллова на ул. Санфировой и опознал депутата, который раз десять передавал для Архипова от 500 тыс. до 2 млн руб. наличными.
Бухгалтер предприятия Екатерина Господарчук, которая отсчитывала деньги Оганесяну, на большинство вопросов следователя отвечать отказалась, ссылаясь на 51-ую первую статью Конституции.
Полиция ищет 7 миллиардов рублей, выведенных из "Газбанка"
Начальник отдела областной налоговой Александр Петров арестован на 2 месяца за взятку
Цыгане похитили безногого инвалида, но его спасла полиция
Симптомы нищеты. В июне украли 23 люка, в ноябре - почти 200