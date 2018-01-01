Самарский районный суд арестовал Дмитрия Сазонова

26 июля 2018, 22:00

26 июля, решением суда Самарского района заместитель начальника областного управления Росгвардии Дмитрий Сазонов арестован до 25 сентября 2018 года.

Защита полковника заявила, что будет обжаловать решение об аресте в вышестоящей инстанции. Адвокаты и лоббисты Сазонова наверняка постараются переломить ситуацию в пользу своего протеже. Но позиция суда показала, что обвинения против Сазонова очень серьезные.

По версии следствия, озвученной 25 июля, с апреля по июль 2018 года Сазонов в несколько приемов получал взятки по 100 тысяч рублей. На общую сумму 400 тысяч, за то, чтобы его подчиненные бездействовали, если найдут нарушения в организации взяткодателя.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По сведениям источника в правоохранительных органах, ежемесячная оплата в размере обеспечивала " покровительство частной охранной организации, которая была близка к ОПГ "Законовские".

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