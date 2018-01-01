Спектакль "Метаморфозы 2" вызвал у самарских театралов удивление и смущение, если не возмущение.

Общий тон зрительских откликов - еле досидели до антракта, чтобы уйти. Спектакль "Метаморфозы 2" представляет из себя студенческую постановку по мотивам Бунина и Чехова, идущую под несложный видеоряд.

Мнение самарцев выразила в Facebook Лариса Матросова:

Пришла со спектакля "Метаморфозы 2" т.н. Академии Михалкова. Никита Сергеевич учит студентов "компенсировать любой уровень режиссерского непрофессионализма". Пока не получается. Плохая актерская игра не прячется ни за современными лазерными декорациями; ни за громкими криками в конце каждой миниатюры (метаморфозы?); и даже бурная всеобщая лезгинка в конце спектакля не смогла скрыть тот факт, что треть зрителей покинула спектакль в антракте.

Впрочем, члены правительства и губернатор досидели до конца. Азаров даже подарил корзину цветов.

Считаю, что тот Никита Михалков, который в 70-е годы привозил в Куйбышев свою только что вышедшую "Неоконченную пьесу для механического пианино", и показывал ее в (не существующем уже сейчас) Дворце культуры 4 ГПЗ, заслуживает корзины цветов . Всегда. Какой бы фигней он сейчас не занимался.

Эльдар Рязанов , в определенном возрасте, тоже перестал снимать хорошее кино. Кажется, после "Небес обетованных" и вспоминать -то нечего. Но для меня он всегда останется создателем "Гаража" и "С легким паром". Наверное, режиссер в человеке умирает раньше, чем сам человек. Живите долго, Никита Сергеевич!

Фотография: Facebook Сергея Филиппова