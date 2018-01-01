Самарские таможенники на границе области остановили фуру, в которой перевозили сыр и обнаружили, что основная часть продукции не имеет маркировки. Об этом сообщает 63.ru

Продукт в коробках уложили рядами, всего 4438 штук. На головках сыра, расположенных сверху, была маркировка о том, что пармезан изготовили в Казахстане. Однако на сыре снизу не было маркировки, содержащей сведения о наименовании товара, изготовителе, составе, стране происхождения, импортере, знаке Евразийского экономического союза. Немаркированного сыра таможенники насчитали 3300 головок.

Представители управления Россельхознадзора по Самарской области в отношении грузоотправителя возбудили дело об административном правонарушении. Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей. Фуру вернули в Казахстан.