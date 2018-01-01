Самарская старшеклассница стала призером финансовой олимпиады

Сегодня, 12:20

Пятнадцать лет проходит Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей.

Олимпиада проводится с 2004 года и является крупнейшим мероприятием по финансовой грамотности в стране. В 2019 году участие в ней приняли рекордное количество старшеклассников – 47 тысяч школьников из 85 субъектов Российской Федерации. 28 из них были стали победителями финального этапа, 65 – призерами. Победители Олимпиады получают право поступить без экзаменов в лучшие ВУЗы страны, а призеры автоматически получают 100 баллов по профильному ЕГЭ.

Прошлая неделя стала особенно насыщенной событиями для победителей и призеров IV Всероссийской олимпиады финансовой грамотности, финал которой проходил в Москве. Кроме праздничной церемонии награждения ребят ждали встречи с первыми лицами организаторов и партнеров Олимпиады - Центрального банка России, Роспотребнадзора, Росфинмониторинга, Института экономики РАН, Национального института финансовых рынков и управления, Финпотребсоюза, Сбербанка, корпорации “КОШЕЛЕВ” и “КОШЕЛЕВ-БАНК”.

В Центральном банке победители и призеры XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей встретились и пообщались с Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Старшеклассники обсудили с Председателем Банка России развитие финансовых технологий и особенности информационной безопасности, а также различные направления деятельности регулятора, начиная с денежно-кредитной политики и заканчивая финансовой грамотностью. Школьников интересовали и вопросы инвестиций личных финансов. Эльвира Набиуллина предупредила их об опасности вложений в «модные проекты» и призвала всегда думать о рисках таких инвестиций.

«Уметь распоряжаться своими средствами, их инвестировать важно не только для вас лично, но и для экономики в целом. Потому что те деньги, которые вы будете сберегать, инвестировать - это ресурс для развития предприятий, это очень важно для того, чтобы наша экономика росла, – отметила Эльвира Набиуллина – Многие из вас после победы на олимпиаде захотят связать свою жизнь с финансами. Это интересная профессия, но очень ответственная - когда вы отвечаете за чужие деньги, за чужое благополучие, и не только от профессионализма, но от добросовестности зависит благополучие десятков миллионов людей».

Важность финансовой грамотности и финансового просвещения звучала лейтмотивом и в ходе самой Олимпиады, и на церемонии награждения.

“Мы с удовольствием поддержали Олимпиаду, потому что считаем вопросы финансовой грамотности очень важными и для банка, и для молодежи, и для всей страны. Сложности, возникающие из-за незнания основ финансовой системы, становятся проблемой не только отдельного человека, но и общества в целом. Поэтому банки, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы граждане России росли финансово грамотными и ответственными” - отметил Олег Багаев, Председатель Правления АО “КОШЕЛЕВ-БАНК” - партнера XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности.

Но ключевой темой на церемонии награждения стала, конечно, тема профессионального самоопределения и будущего ребят.

“Финансовая грамотность - это не только умение управлять своими финансами. Это метод, который позволяет добиться успеха в жизни, — напутствовал ребят доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Национального института финансовых рынков и управления, председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков. - Вас ждут ведущие университеты страны и одна из самых востребованных и перспективных профессий в мире”.

Приехал поздравить победителей и призеров XIV Всероссийской олимпиады для старшеклассников по финансовой грамотности и Председатель совета директоров корпорации “КОШЕЛЕВ” Владимир Кошелев.

“Мы стали партнерами Олимпиады, потому что для современного российского предпринимательства увлеченные учебой, нацеленные на освоение профессии молодые люди - огромная ценность. Хочется, чтобы наши старшеклассники знали, что грамотных и целеустремленных профессионалов ждут интересная работа и достойные рабочие места” - подчеркнул Владимир Кошелев.

Среди призеров Олимпиады и наша землячка - ученица ГБОУ СОШ "ОЦ" поселка Рощинский Волжского района Самарской области. Лилии Мирошниченко 16 лет, она учится в 9 классе. По словам организаторов, Лилия прекрасно справилась с большинством заданий. Девушку пригласили к участию в следующем году. Победители и призёры попадают в финал следующего года без прохождения отборочных туров.

На церемонии награждения для финансовых гениев выступили победители вокальных конкурсов - «Ты супер» и «Голос дети» Диана Анкудинова, а также Андрей Гризли, победитель конкурса «Новая волна». «Поздравляю всех ребят - теперь они поступят в любой ВУЗ без экзаменов! Круто, молодцы!» - поздравила Диана Анкудинова.

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