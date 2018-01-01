1 октября, в Москве на стратегическом форуме "Транспортная инфраструктура России" между правительством Самарской области и ОАО "Российские железные дороги" было подписано соглашение о реализации проекта по строительству железнодорожной ветки для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Тольятти". Об этом пишет сайт правительства области.

Концессионное соглашение по созданию инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Тольятти" предусматривает строительство железной дороги длиной почти 14 км, которая соединит ОЭЗ со станцией Тольятти. Инвестиции, по предварительным оценкам, составят около миллиарда рублей, планируется, что первые грузовые поезда пустят по новой ветке в 2021 году.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил важную роль министерства транспорта РФ и РЖД, их поддержку важного для Тольятти и всей Самарской области проекта: "Я благодарен коллегам за то, что они внимательно отнеслись к нашим предложениям, расчетам, увидели синергию от реализации этого проекта".

Глава региона подчеркнул, строительство железнодорожной ветки в ОЭЗ "Тольятти" позволяет правительству Самарской области формировать цепочку новых инвестиционных проектов: "Ранее было подписано соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом, который фактически откроет свой филиал в особой экономической зоне, и благодаря ж/д ветке будет возможна его реализация".

Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов отметил комплексный подход к развитию Самарской области. Развитие Тольятти, Самарско-Тольяттинской агломерации, развитие производства и транспортной инфраструктуры дает дополнительный эффект для валового регионального продукта, для развития Самарской области.

"Очень важно, что люди, которые работают в команде губернатора, настроены на успех, — подчеркнул Иннокентий Алафинов. — Мы очень быстро, удивительно быстро продвинулись от начала обсуждения проекта до подписания соглашения. Не со всеми регионами так получается работать".

Генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров также отметил тот факт, что времени на согласование проекта ушло немного. И здесь, по его словам, очень важно, что регион внимательно относится к инвестиционному климату, поддерживает инвесторов, создает условия для их работы.

"Выгоду от проекта получают все, — подчеркнул Олег Белозеров. — Прежде всего, жители. Ведь это новые рабочие места. Для региона — это рост валового регионального продукта. РЖД получает новых грузоотправителей.

Я благодарен команде Дмитрия Игоревича: люди проявили настойчивость, решения принимались выверенно, высокопрофессионально и очень быстро. Мне бы хотелось, чтобы такой опыт активнее распространялся по Российской Федерации".