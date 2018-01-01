27 августа, в рамках проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Госкорпорацией. На основе документа «Роскосмос» будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона.

«Это еще один шаг к более тесному сотрудничеству нашего региона, в том числе Научно-образовательного центра и Роскосмоса», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«Для нас Самарская область – близкая и родная, поскольку мы много там работаем, – отметил Дмитрий Рогозин. – Буквально на прошлой неделе я был в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Во время визита мы обсудили все наши совместные планы и сегодня зафиксировали в соглашении».

Роскосмос, а также входящие в его состав организации намерены активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.

«Мы в полной мере будем получать новые знания и навыки. Также мы договорились о научном обмене: наши вузы в качестве лекторов будут посещать ведущие специалисты Госкорпорации. Кроме того, в Самарской области мы будем проводить совместные с Роскосмосом конференции», – отметил Губернатор.

Напомним, в конце мая этого года индустриальным партнером НОЦа стала Госкорпорация «Ростех», теперь будет выстроено тесное взаимодействие и с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен «Институт регионального развития». Таким образом, в научно-образовательном центре области будут представлены все предприятия авиационно-космического кластера.

НОЦ был создан по инициативе Губернатора. Сейчас продолжается системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов и промышленных предприятий в консорциум организации. Задачу о создании 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня по всей России поставил Президент России Владимир Путин.

Кроме того, в рамках соглашения на базе регионального НОЦ планируется создание центров компетенций, лабораторий, конструкторских бюро по тематикам приоритетных научных исследований в рамках Стратегии научно-технического развития страны. Также предусмотрена организация и развитие современных университетских кампусов, научных парков, центров компетенций, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Очень важно, что наши научно-практические разработки будут использоваться Корпорацией в первоочередном порядке, – подчеркнул важность подписанного соглашения Дмитрий Азаров. – Конечно, это новый импульс развития всей научной школы и промышленности региона».

Соглашение также предполагает использование тематических сервисов в рамках федерального проекта «Цифровая Земля». Он дает возможность проводить мониторинг и наблюдение в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба.

Кроме того, в рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между АНО «Институт регионального развития» Самарской области и АНО «Корпоративная сетевая академия». Свои подписи под документом поставили руководители организаций Ольга Михеева и ЕленаРоманова.

Соглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников Госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения.

В рамках программы некоммерческие организации будут самостоятельно формировать технологический запрос для поиска перспективных проектов, проводить экспертизу отобранных идей, привлекая при этом ведущих экспертов в той или иной области.

«Корпорация «Ростех» является основным индустриальным партнером нашего научно-образовательного центра. И уже в рамках нашего сотрудничества мы создали межрегиональный Центр компетенций по повышению производительности труда, – отметил Дмитрий Азаров. – Соглашение было подписано весной и центр уже работает: первые специалисты проходят переподготовку». По мнению Губернатора, повышение производительности труда – это ключевой элемент опережающего развития. «Неслучайно Президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем послании, и во время «прямой линии» возвращался к этому. Это задача для каждого предприятия и каждого руководителя, а региональная власть этому содействует», – отметил руководитель области.