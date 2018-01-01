Депутату Матвееву вернули на доработку законопроект об отмене доплат к пенсиям чиновников. В нем речь идет о тех, кто работал в Самарской области, но после отставки покинул регион. Основная мишень законопроекта - бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который выписал себе перед отставкой ежемесячное содержание от Самарской области в сумме 100 000 рублей в месяц.

Но по словам Михаила Матвеева, инициатива не направлена против конкретных личностей. Предложение депутата связано со сложной экономической обстановкой в области.

Сейчас доплаты к пенсиям получают 15 бывших госслужащих, которые покинули регион. Сумма выплат из областного бюджета, этим, совсем не бедным людям, составляет около пяти миллионов рублей ежегодно!

При расчете выплат учитывают стаж, размер зарплаты во время работы в губернии и пенсию, которую получает бывший государтсвенный чиновник. Суммы доплат варьируются от 185 до 100 000 рублей.

Почему законопроект Михаила Матвеева решили доработать? Правовое управления губдумы и региональной прокуратуры обратили внимание, что предложенный проект Матвеева предусматривает отмену доплат "задним числом". То есть со дня вступления поправок в силу, с 2012 года. Но юридические нормы делать так не позволяют. Закон обратной силы не имеет. К тому же потребуется возвращение всех перечисленных бюджетных средств.

В законопроект внесут единственное изменение. В случае его одобрения Азаровым, он начал действовать со дня подписания. Повторное рассмотрение законопроекта запланировано на конец февраля.