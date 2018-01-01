Самарская нарколаборатория снабжала "синтетикой" все Поволжье

Сегодня, 15:42

Как сообщает пресс-служба МВД России, в Самаре правоохранители задержали местного жителя и мигранта, которых подозревают в производстве и сбыте наркотиков.

По версии полиции, мужчины создали разветвленную сеть сбыта "синтетики" в Центрального и Приволжском федеральных округах. Они оборудовали нарколабораторию в гаражах, а также место для хранения и фасовки. При обыске правоохранители нашли лабораторное оборудование и изъяли более 20 кк синтетических наркотиков, а также свыше 120 кг прекурсоров.

Заказы принимались через интернет-магазины. После получения денег покупателю сообщали место закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты дела заключены под стражу.

Фото: мвд.рф

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