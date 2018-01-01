Экспедиция "Хадама-2019" сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей посетила место гибели Валерия Грушина, сообщают представители клуба имени Грушина.

Грушин погиб на реке Уде у метеостанции Хадама 29 августа 1967 года. Недалеко от метеостанции установлен барельеф Валерия Грушина. Он находится на высоте 50 м над водой. Барельеф не навещали уже многие годы. Утром 28 сентября экспедиция добралась до Хадамы.

"Убрали поросль деревьев, которая загораживала вид на памятник, почистили сам барельеф, а также буквы "Валерий Грушин", - они сразу засверкали на солнце", - рассказал президент Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия Грушина Виталий Шабанов.

В поездке принимает участие Тамара Муравьева, которая дружила с Грушиным. Экспедиция оставила на месте гибели Валерия Грушина капсулу времени, с посланием всем, кто посетит Хадаму.