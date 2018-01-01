Самарский обжарщик кофе стал чемпионом мира. Об этом сообщает "Самарское Обозрение".

Владимир Ненашев - основатель компании Mosaic Coffee - завоевал звание мирового чемпиона по обжарке кофе.

Россия, благодаря нашему с вами земляку, на первом месте в мире. На втором — Yoshiyuki Nakamura (Япония), на третьем месте — Veda Viraswami (Франция).

Чемпионат мира по обжариванию кофе (WCRC) прошел в Римини (Италия) с 19 по 23 января 2019 года в выставочном центре Fiera de Rimini. Более двадцати конкурентов со всего мира собрались и приняли участие в серии раундов, где они демонстрировали различные стили обжарки.

Проводил мероприятие World Coffee Events (WCE) и Ассоциация Specialty Coffee (SCA). Это молодой чемпионат — проводится с 2014 года. Символично, что чемпионат по обжарке кофе спешиалти проводится в Италии, стране, которая обладает собственными серьезными традициями в обжарке. Хотя, надо отметить, во Флоренции попадаются все чаще кофейни, работающие именно на свежеобжаренном зерне. Что является отступлением от чопорных правил страны. Кофейни третьей волны (работают только на кофе свежей обжарки) уверенно появляются во всех странах мира.

Поздравляем от всего сердца Владимира Ненашева, чей кофе (нет, не из того зерна, который он жарил на чемпионате) вы пьете во многих кофейнях города. Володя — крут и молод (ему, как нам известно, нет и 25). Он чемпион России по кап-тестингу 2015, чемпион России по обжарке кофе 2018. И вот теперь — чемпион мира по обжарке кофе-2018.