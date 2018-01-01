Самарцы! Выбирайте проекты благоустройства на сайте "Комфортная среда"

Сегодня, 16:16

На сайте проекта Комфортная городская среда в Самарской области опубликованы проекты благоустройства общественных территорий.

Жители всех муниципалитетов региона могут изучить их и определиться со своим выбором до дня голосования.

На самарской площадке федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» можно ознакомиться с предложенными проектами благоустройства. По ссылке можно рассмотреть дизайн-проекты всех городских округов и муниципальных районов Самарской области и высказать свое отношение к ним. Сделать окончательный выбор и проголосовать за конкретные объекты можно будет в день голосования, который состоится 18 марта.

Также на страницах муниципальных образований размещена контактная информация об ответственных за данный проект по каждой территории. У них можно получить дополнительные сведения по проектам и адресам пунктов общественного голосования.

Программа «Формирование комфортной городской среды» была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году. Одним из основных принципов программы является обязательный учет мнения жителей. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил провести 18 марта 2018 года рейтинговое голосование, на котором жители Самарской области смогут сами выбрать очередность реализации предложенных проектов.

ТАКЖЕ
в рубрике

Станет ли площадь Славы доступна для инвалидов?

Вадим Тюнин избран главой Железнодорожного района Самары

"Стену Меркушкина" подтопило

Дмитрий Азаров попросил прощения у самарцев

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Самарцы! Выбирайте проекты благоустройства на сайте "Комфортная среда"
А то скажете потом, что ничего не знали.
Станет ли площадь Славы доступна для инвалидов?
Вопрос доступности для маломобильных групп до сих пор не решен.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.