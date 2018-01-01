Знаменитая самарская «групиз» Алёна Макеева сыграла одну из главных ролей в клипе группы Rammstein на песню Radio. Об этом пишет "Самкульт".

Алёна Макеева, знаменитая своим общением со звездами мировой величины, «засветилась» топлесс в новом клипе Rammstein.

Самарчанка известная своими революционными взглядами, пишет в своем Instagram:

«Свобода, ведущая народ» (La Liberté guidant le peuple), или «Свобода на баррикадах» — картина Делакруа. Считается одной из ключевых вех между эпохами Просвещения и Романтизма.

В центре картины изображена женщина — символ Французской республики и олицетворение национального девиза «Свобода, Равенство, Братство». В этом образе Делакруа удалось совместить величие античной богини и отвагу простой женщины из народа.

Босая и с обнажённой грудью, символизирующей самоотверженность французов, способных с «голой грудью» идти на врага⠀

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