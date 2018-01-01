Вчера, 12:42
Трагические события в Кемерово заставляют по другому посмотреть на возникшую в нашем городе "культуру моллов". Согласно исследованиям, Самара стабильно занимает второе место по России по количеству торговых площадей на жителя города. В 2017 году 621 метр торговых площадей приходился а тысячу жителей. Это в три раза больше, чем в Кемерово.
По информации Следкома, в ТРК "Зимняя вишня" было много вопиющих нарушений. На всех уровнях и этапах. Как обстоит дело в Самаре? Есть ли реальная возможность обследовать все центры на предмет их реальной безопасности. Существуют ли специалисты, компетенция которых не исчерпываются сбором денег с бизнесменов? Смогут ли закрыть или каким-то образом ограничить работу тех ТРК, которые не соответствуют требованиям безопасности? Впрочем, вопросы безопасности в России имеет всегда один ответ - это список невинных жертв новой катастрофы.
В списке жертв кемеровской трагедии сейчас 54 человека.
1. Виктория Зикунова, 11 лет
2. Мария Агаркова, 10 лет
3. Анна Бахаева, 2010 г.р.
4. Вероника Трусова, 8 лет
5. Василиса Трусова, 4 года
6. Майя Ерохина, 11 лет
7. Валерия Лиллевяле, 5 лет
8. Артемий Иванчик, 2008 г.р.
9. Вадим Чмыканов, 10 лет
10. Ратибор Мухин, 5 лет
11. Татьяна Курчевская, 11 лет
12. Анастасия Смирнова, 11 лет
13. Вероника Понушкова, 11 лет
14. Александр Коган, 10-11 лет
15. Дарья Сараева, 6 класс
16. Вячеслав Никулин, 10 лет
17. Виктория Почанкина, 11 лет
18. Артем Востриков, 5 лет
19. Роман Востриков, 2 года
20. Анна Вострикова, 7 лет
21. Михаил Галакин, 2008 г.р.
22. Артем Баранов, 12 лет
23. Арина Баранова, 8 лет
24. Константин Агарков, 8 лет
25. Евгения Мельникова
26. Нина Сухозад, 1949 г.р.
27. Вилена Черникова, 11 лет
28. Сергей Черников, 28 лет
29. Антон Мухин, 28 лет
30. Татьяна Курчевич, 4 года
31. Надежда Агаркова, 57 лет
32. Марина Баранова, 60 лет
33. Игорь Тесленко, 51 год
34. Арина Тесленко, 8 лет
35. Полина Мороз, 1982 г.р.
36. Мария Мороз, 19 лет
37. Ксения Ананьева, 11 лет
38. Алина, 16 лет
39. Максим Стукалов, 17 лет
40. Светлана Ковалевская, 9 лет
41. Егор Ковалевский, 5 лет
42. Юлия Алимова, 6 лет
43. Григорий Коган, 42 года
44. Татьяна Дерсалия
45. Ирина Бахаева, 1974 г.р.
46. Вячеслав Бахаев, 1974 г.р.
47. Наталья Сыбко48. Елизавета Сыбко
49. Арина Кисленко, 9 лет
50. Игорь Кисленко, 40 лет
51. Алена Сабадашь, 1995 г.р.
52. Дмитрий Галакин, 1975 г.р.
53. Оксана Евсеева
54. Анфиса Кляйн, 30 лет
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