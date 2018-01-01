Трагические события в Кемерово заставляют по другому посмотреть на возникшую в нашем городе "культуру моллов". Согласно исследованиям, Самара стабильно занимает второе место по России по количеству торговых площадей на жителя города. В 2017 году 621 метр торговых площадей приходился а тысячу жителей. Это в три раза больше, чем в Кемерово.

По информации Следкома, в ТРК "Зимняя вишня" было много вопиющих нарушений. На всех уровнях и этапах. Как обстоит дело в Самаре? Есть ли реальная возможность обследовать все центры на предмет их реальной безопасности. Существуют ли специалисты, компетенция которых не исчерпываются сбором денег с бизнесменов? Смогут ли закрыть или каким-то образом ограничить работу тех ТРК, которые не соответствуют требованиям безопасности? Впрочем, вопросы безопасности в России имеет всегда один ответ - это список невинных жертв новой катастрофы.

В списке жертв кемеровской трагедии сейчас 54 человека.

1. Виктория Зикунова, 11 лет

2. Мария Агаркова, 10 лет

3. Анна Бахаева, 2010 г.р.

4. Вероника Трусова, 8 лет

5. Василиса Трусова, 4 года

6. Майя Ерохина, 11 лет

7. Валерия Лиллевяле, 5 лет

8. Артемий Иванчик, 2008 г.р.

9. Вадим Чмыканов, 10 лет

10. Ратибор Мухин, 5 лет

11. Татьяна Курчевская, 11 лет

12. Анастасия Смирнова, 11 лет

13. Вероника Понушкова, 11 лет

14. Александр Коган, 10-11 лет

15. Дарья Сараева, 6 класс

16. Вячеслав Никулин, 10 лет

17. Виктория Почанкина, 11 лет

18. Артем Востриков, 5 лет

19. Роман Востриков, 2 года

20. Анна Вострикова, 7 лет

21. Михаил Галакин, 2008 г.р.

22. Артем Баранов, 12 лет

23. Арина Баранова, 8 лет

24. Константин Агарков, 8 лет

25. Евгения Мельникова

26. Нина Сухозад, 1949 г.р.

27. Вилена Черникова, 11 лет

28. Сергей Черников, 28 лет

29. Антон Мухин, 28 лет

30. Татьяна Курчевич, 4 года

31. Надежда Агаркова, 57 лет

32. Марина Баранова, 60 лет

33. Игорь Тесленко, 51 год

34. Арина Тесленко, 8 лет

35. Полина Мороз, 1982 г.р.

36. Мария Мороз, 19 лет

37. Ксения Ананьева, 11 лет

38. Алина, 16 лет

39. Максим Стукалов, 17 лет

40. Светлана Ковалевская, 9 лет

41. Егор Ковалевский, 5 лет

42. Юлия Алимова, 6 лет

43. Григорий Коган, 42 года

44. Татьяна Дерсалия

45. Ирина Бахаева, 1974 г.р.

46. Вячеслав Бахаев, 1974 г.р.

47. Наталья Сыбко48. Елизавета Сыбко

49. Арина Кисленко, 9 лет

50. Игорь Кисленко, 40 лет

51. Алена Сабадашь, 1995 г.р.

52. Дмитрий Галакин, 1975 г.р.

53. Оксана Евсеева

54. Анфиса Кляйн, 30 лет