Более двух минут команды не могли открыть счет. Первыми размочить его удалось самарцам: Максим Дыбовский и Игорь Смыгин своими попаданиями подарили команде психологически важное преимущество. Усилиями Александра Савенкова, того же Игоря Смыгина, Бадена Яксена и Ильи Громовса "Самара" держалась чуть впереди, завершив стартовый период с минимальным перевесом — 13:12.

Но вторую четверть активнее начали хозяева: 17:13 после полутора минут. Самарцам, вынужденным обходиться без травмированного Антона Глазунова, и на этот раз потребовалось больше двух минут, чтобы найти подступы к кольцу соперника, и снова первым это сделал Максим Дыбовский. А вернуть лидерство позволили две трехи от Игоря Смыгина и Владимира Пичкурова: 21:19 к середине периода. Но спартаковцы, пусть и не сразу, вновь перехватили инициативу. К большому перерыву наша команда уступала — 31:34.

Зато третью десятиминутку "Самара" начала вроде бы без раскачки: попадания Алексея Нестерова и Артема Чеваренкова — 36:34. Но следующих набранных очков пришлось ждать более трех минут — даже при самоотверженной игре в защите это стоило упущенного преимущества. Первым прервал молчание Максим Дыбовский, затем точны Алексей Нестеров и Баден Яксен — за две с половиной минуты до конца периода самарцы впереди, 42:41. А концовка вышла и вовсе ударной: Алексей Нестеров и Владимир Пичкуров отправили в цель по трехе — 51:43.

На старте заключительной четверти игра качнулась в сторону хозяев, за три минуты подобравшихся вплотную — 52:50. Напряжение сняла треха Максима Дыбовского, в следующей атаке под кольцо пробрался Владимир Пичкуров, а Алексей Нестеров вернул разницу к "+9" — 59:50 за четыре минуты до завершения основного времени. А треха Владимира Пичкурова после некоторой паузы стала для хозяев приговором: 62:50. "Спартак" еще пробовал спастись, фолил в концовке, но остановить "Самару" в этот вечер уже ничто и никто не могли.

66:59 — "Самара" празднует чемпионство!