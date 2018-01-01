22 сентября, в УК "МТЛ-Арена" состоялось прощание с председателем Самарской губернской думы последних четырех созывов, Почетным гражданином Самарской области Виктором Сазоновым. О прощании подробно пишет Volga News

Проводить Виктора Федоровича в последний путь пришли более 10 тысяч человек — коллеги, родные и близкие, жители области.

Свои соболезнования родным и близким Виктора Сазонова выразил губернатор Дмитрий Азаров.

"Виктор Федорович Сазонов на протяжении всей своей жизни служил отечеству, своей малой родине, Самарской области. Он объединял людей разных политических взглядов, создавал условия для развития региона, для сохранения традиций самарской земли и всего самого лучшего, что было создано в предыдущие поколения. Виктор Федорович Сазонов, безусловно, созидатель. Мы были знакомы более 20 лет и на протяжении всего этого времени поддерживали товарищеские, добрые, человеческие, рабочие отношения. Ни разу не было малейшего сомнения в том, что сказанное Виктором Федоровичем будет выполнено, сколько бы времени и сил на это не потребовалось. Это человек, вошедший в историю Самарской области. Нам будет не хватать его. Но я уверен, что с соратниками и друзьями, его коллегами по депутатскому корпусу, мы приложим максимум усилий, чтобы все задуманное им претворить в жизнь".

Соболезнования родным и близким Виктора Сазонова направили председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Проститься с Виктором Сазоновым приехали коллеги из других регионов.

Соболезнования родственникам Виктора Сазонова также выразили бывшие губернаторы, которым довелось работать со спикером Самарской губернской думы, Константин Титов и Николай Меркушкин. Они отметили, что он был очень эффективным и чутким председателем областного парламента. Виктор Сазонов возглавлял Самарскую губернскую думу с 2001 года. Под его руководством областной парламент стал одним из самых результативных региональных законодательных собраний в стране.

После гражданской панихиды Виктора Федоровича похоронили на Рубежном кладбище с воинскими почестями.

Виктор Федорович Сазонов

родился 26 ноября 1947 года в Саратове. Свою трудовую деятельность начал в 1964 году после окончания восьмилетней средней школы слесарем-сборщиком на Саратовском машиностроительном заводе. После окончания Саратовского государственного педагогического института в 1971 году был направлен на работу в уголовно-исполнительную систему. В 1978 году с отличием окончил Академию МВД СССР. С 1987 до 2001 года возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области. С 2001 года — депутат и председатель Самарской губернской думы.

Кандидат юридических наук. Генерал-майор внутренней службы. Член Совета законодателей Совета Федерации. Член Ассоциации руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации Приволжского федерального округа. Возглавлял Федерацию баскетбола Самарской области.

Награжден многими правительственными наградами: орденом Почета, Знаком отличия "За безупречную службу", нагрудным знаком "Заслуженный работник МВД", почетным знаком УИС МВД России "За отличие в службе" 1-й степени и другими.

Фотографии: 63.ru