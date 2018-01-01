Самара Морган - девочка-утопленница из серии фильмов "Звонок". Это самая популярная "Самара" в мире.

Индийский программист Абхишек Сингх воплотил в жизнь культовую сцену из фильма «Звонок», где героиня Самара Морган выходит из телевизора. «Вытащить» девочку ему удалось при помощи дополненной реальности.

В записи, выложенной на Youtube, виден большой телевизор с кадрами из «Звонка». Затем из него вылезает Самара, которая начинает преследовать оператора по квартире.