Самара Морган вылезла из телевизора с помощью индийского программиста

Вчера, 21:09

Самара Морган - девочка-утопленница из серии фильмов "Звонок". Это самая популярная "Самара" в мире.

Индийский программист Абхишек Сингх воплотил в жизнь культовую сцену из фильма «Звонок», где героиня Самара Морган выходит из телевизора. «Вытащить» девочку ему удалось при помощи дополненной реальности.

В записи, выложенной на Youtube, виден большой телевизор с кадрами из «Звонка». Затем из него вылезает Самара, которая начинает преследовать оператора по квартире.

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