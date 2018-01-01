Только по официальным данным, в Москву и Московскую область каждый год переезжает около 200 тысяч человек.

Отследить, откуда именно, слишком сложно, ведь многие приезжие годами не регистрируются в столице. Редакция Strelka Mag совместно с Socialdatahub использовали для этого альтернативный способ: данные социальной сети «ВКонтакте».

Проанализировав профили, где в графе «город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «родной город», Strelka Mag составил рейтинг городов, откуда россияне чаще всего перебираются в столицу.

Самара, предсказуемо, оказалась среди "лидеров отъезда". Почти 25 тысяч самарцев, судя по профилям Контакта, сейчас живут и работают в Москве. Даже по анализу ВК и других сетей, можно уверенно сказать - это только вершина миграционного айсберга.