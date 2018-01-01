Скоро память святого мученика Вонифатия, небесного покровителя всех чистосердечных забулдыг, гуляк и прочего безшабашного люда. Того, что, прикоснувшись сердцем ко Христу, становился, со времен Древнего Рима, неустрашимым свидетелем Евангельской истины.

Семь лет назад, в 2012 году президент Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия Илья Литвак привез его икону и святые мощи в Самару, дав возможность христианам древнего поволжского города помолиться перед святынями. Тогда же, на братской трапезе, известный православный композитор Илья Литвак, безвременно ушедший от нас в Царствие Небесное в 2013 году, познакомился с руководителем Самарского регионального отделения Общества «Двуглавый Орел» Дмитрием Сивиркиным и впервые услышал его стихотворение «Русский партизан». Итогом творческого сотрудничества стала известная песня, которую Никита Сергеевич Михалков опубликовал на телеканале «Россия 24» и сделал эпиграфом своего фильма «Чужая земля».Послушаем, братия, сегодня эту песню, помянув ее исполнителя раба Божия Илию. Представляем вам 2 варианта: первоначальный, рабочий клип, созданный Ильей Литваком и Дмитрием Сивиркиным, и второй вариант, смонтированный с разрешения Н.С. Михалкова на основе кадров из его фильма «Цитадель».Песня «Русский партизан». Стихи Дмитрия Сивиркина, исполняет Илья Литвак.