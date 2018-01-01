По информации сотрудников ОАО «Тольяттиазот», руководство завода планирует остановить предприятие и аммиакопровод, по которому осуществляется транспортировка продукции ТоАЗа. Об этом пишет tltgorod.ru

По расчетам руководства предприятия, прекращение деятельности производства неизбежно вызовет социальные протесты. А по оценкам специалистов, такой шаг может привести и к техногенной катастрофе.

СМИ ранее сообщали, что один из собственников «Тольяттиазота» и бывший председатель совета директоров предприятия Сергей Махлай, в 90-е годы уехавший из России в США, был там завербован разведывательными органами США. В настоящее время Сергей Махлай вместе с соучастниками – Владимиром Махлаем, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем швейцарской компании Ameropa AG Андреасом Циви и директором ее дочерней структуры Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером является одним из фигурантов уголовного дела о хищении 86 млрд рублей с ОАО «Тольяттиазот». Уголовное дело с начала 2018 года слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.

По данным прессы, куратором Сергея Махлая (который, став гражданином США, сменил имя на Serge Makligh, затем на GeorgeMack), по всей видимости, стал кадровый офицер ЦРУ США Алан Спиритус. Сотрудничество Спиритуса и Махлая, согласно сообщениям журналистов, могло быть взаимовыгодным – первый мог гарантировать стабильные поставки на американский рынок стратегически важного сырья – аммиака, а второй мог совершенно спокойно не платить в США никаких налогов со своих гигантских доходов, которые аккумулировал на счетах подконтрольных фирм, зарегистрированных на офшорах.

Интересно, что сын Спиритуса Майкл Спиритус является финансовым директором швейцарского холдинга Ameropa AG, принадлежащего Андреасу Циви – другому подсудимому по уголовному делу «Тольяттиазота».

На одном из последних заседаний суда присутствовал Энтони Рафтополь. Этот гражданин США, по мнению источников, был направлен в Россию с подачи Алана Спиритуса с разведывательными целями для наблюдения за ходом уголовного процесса. Для участия в процессе Рафтополю был присвоен статус свидетеля. После того, как услышал в суде доказательства гособвинения по уголовному делу, и, очевидно, после консультаций со своими американскими коллегами, было принято решение разработать и осуществить действенные мероприятия, которые бы повлияли на российское правосудие и в нужном для них ключе развернуть течение уголовного процесса.

Как сообщили журналистам работники «Тольяттиазота», после отъезда Рафтополя руководство предприятия провело секретное совещание, на котором обсуждался вопрос искусственной остановки завода и аммиакопровода (ОАО «Трансаммиак»). По замыслу инициаторов этой экономической диверсии, остановка производства должна привести к социальным протестам среди работников ТоАЗа. Кроме того, прекращение перекачки аммиака повлекло бы за собой остановку и других российских предприятий, также подключенных к аммиакопроводу – россошанских «Минудобрений» в Воронежской области и «Балаковских минеральных удобрений» в Саратовской области.

Все эти меры, возможно, призваны обострить ситуацию вокруг «Тольяттиазота». Расчет, вероятнее всего, сделан на то, что остановка предприятия спровоцирует работников завода на протестные выступления, которые, по замыслу организаторов, должны помешать ходу суда и вынесению приговора в уголовном процессе в отношении собственников предприятия, скрывающихся от российского правосудия за рубежом.

Таким образом, подсудимые по уголовному делу, обвиняемые в хищениях и мошенничестве, в отчаянном желании сохранить за собой источники доходов и свои активы, возможно, готовы пойти на любые преступления, включая экономические диверсии и организацию социальных волнений.