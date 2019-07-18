Самарское управление Роспотребнадзора сообщает.

По данным на 18 июля 2019 года, на территории Самарской области органами местного самоуправления подготовлено к эксплуатации 20 пляжей:

Городской пляж 1 очереди набережной Самары

Городской пляж 2 очереди набережной Самары

Городской пляж 3 очереди набережной Самары

Городской пляж Самары (Загородный парк)

Городской пляж Самары, спуск ул. Советской Армии

Городской пляж Самары (Барбошина поляна)

Городской пляж Самары (в районе санатория Можайский)

Городской пляж Самары (Красноглинский район)

Пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково, Волжский район)

Пляж Центрального района Тольятти

Пляж "Западный", Тольятти

Пляж "Восточный", Тольятти

Городской пляж Новокуйбышевска (Сакулино1)

Городской пляж Новокуйбышевска (Сакулино2)

Пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевска

Пляж № 1 г. Сызрань

Пляж № 2 г. Сызрань

Пляж № 3 г. Сызрань

Городской пляж Жигулевска

Пляж г. Отрадный в районе ДОЛ "Остров детства"

На всех пляжах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения, организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. На 18.07.2019 г. исследовано 126 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 264 проба — на микробиологические показатели, 194 пробы — на паразитологические показатели.

В результате с 11 по 18 июля выявлены несоответствующие пробы воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим показателям на пяти пляжах Самары:

- Спуск ул. Советской Армии,

- Загородный парк,

- IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага),

- II очередь набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП"),

- I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской).

Также не соответствуют требованиям по микробиологии пляж №1 в Сызрани и Жигулевский городской пляж.

Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям эксплуатирующим пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоёма посредством установления аншлагов.