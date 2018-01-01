Руководство Росгвардии, сразу же после ареста Дмитрия Сазонова, назначило служебную проверку, в ходе которой вдруг решило выяснить, откуда у замначальника областного управления Росгвардии и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появились дорогие дома с лепниной и земли в Студеном овраге.

Видимо, раньше руководство не знало о том, где и как живет полковник Сазонов. Или не обращало внимания. Теперь, после того, как Сазонова арестовали на два месяца, грянула федеральная проверка.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн:

Главный вопрос - в происхождении этого жилья. Проверка назначена на федеральном уровне в конце прошлой недели. Возможно, ее предварительные данные появятся через семь-десять дней.

И еще одна, вполне ожидаемая "неожиданность" - есть "предварительная" информация о том, что недвижимость не была должным образом задекларирована.

Как можно заметить - очень просто и легко в Самаре, в Студеном овраге, можно незаметно построить и не задекларировать пару домов. Достаточно быть сыном спикера Губдумы.

Арестованный Дмитрий Сазонов своей вины не признает и утверждает, что его подставили.

Сазонова задержали при получении взятки в кафе "Вакуум".