Основатель холдинга "Петронефть" Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщает rbc.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, подозреваемый скрылся в Германии.

По словам источника, в среду, 8 мая, Трушев вместе с еще одним фигурантом дела был заочно арестован решением Самарского районного суда по уголовному делу, возбужденному по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК (кража). На сайте суда есть две карточки о рассмотрении материала по мере пресечения в отношении двух обвиняемых по ст. 215.3 УК, но информация об их именах скрыта.

В группу "Петронефть", которую основал Трушев, входила компания "СамараТрансНефть-терминал", владевшая узлом слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара - Унеча, на котором, по утверждениям "Транснефти", произошел вброс некачественной нефти в трубопровод "Дружба". Из-за этого в середине апреля Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по этому маршруту. По оценкам Reuters, загрязненной оказалось 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 миллиарда.

Заместитель директора "СамараТрансНефть-терминала" Антон Томилов говорил РБК, что эта компания продала УСИКН еще в конце 2017 году.

Конечным покупателем стала самарская компания "Нефтеперевалка", а сам "СамараТрансНефть-терминал" проходит процедуру банкротства.

Накануне Трушев опроверг изданию "Медуза" информацию о том, что он является бенефициаром компаний, владеющих и арендующих имущество узла слива нефти.

"С конца 2018 я не имею к самарским активам никакого отношения… Попытки найти крайнего понятны, и разговоры всегда были и будут. Но меня в Самаре нет!" - заявил он. Трушев подчеркнул, что он не скрывается и уехал из России только на майские праздники.

Ранее СК сообщил, что по делу о загрязнении трубопровода "Дружба" некачественной нефтью проходят шесть человек. Четверо из них задержаны и взяты под стражу, а еще двое находятся в розыске. Среди предполагаемых участников преступного сообщества - гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

По версии следствия, в 2018-2019 они совершали "многократные хищения нефти" на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района (как раз там располагается УСИКН Самара - Унеча), была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.