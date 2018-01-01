Для Самарской области эти выборы стали рекордными. Сразу несколько выдающихся политических достижений.

Явка

Итоговая явка в Самарской области составила 66,91%.

Это намного больше чем на выборах 2012 года, когда в регионе на участки пришло чуть больше 60% избирателей.

В Самаре проголосовали 59,68% избирателей, в Тольятти - 60,50%, в малых городах - 69,76%, в сельских районах - 83,62%.

Наибольшую явку традиционно продемонстрировали сельские районы. Хворостянский район - 98,76%. Больше 95% проголосовало в Клявлинском (95,92%), Челно-Вершинском (95,34%) и Приволжском (95,11%) районах.

Это не рекорд, но уровень интереса к выборам гораздо выше, чем при губернаторе Меркушкине.

Поддержка Путина

Владимир Путин на прошедших президентских выборах набрал в Самарской области 75,82% голосов избирателей.

Вот это действительно рекорд! Владимира Владимировича поддержало более двух третей активных избирателей. В 2000 году Путин, при "активном участии" губернатора Титова набрал в Самарской области, на первых своих выборах, всего 29%. Это был один из самых низких результатов по стране.

К 2018 году, поддержка Путина в процентном исчислении выросла в Самарской области в 2,6 раза.

Результаты остальных кандидатов не оставляют сомнений, в том, кого считают лидером нации самарцы.

За Павла Грудинина проголосовало 11,63% пришедших на участки, Владимира Жириновского - 6,02%, Ксению Собчак - 1,99%, Григория Явлинского - 1,1%. Планку в 1% не смогли преодолеть Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,71%) и Сергей Бабурин (0,66%).

Объединенное голосование

18 марта на избирательных участках проходило голосование по выбору общественных пространств для включения в программу "Комфортная среда". Предлагалось три "бюллетеня" - вопрос о стенке, городские пространства и районные.

Жители области показали, что комфортная среда обитания им действительно важна - официальных данных на этот момент еще нет, но по оценкам, до 50% избирателей, пришедших на выборы президента, приняли участие в выборе общественных пространств.

Несмотря на массу претензий к организации и качеству этого голосования, очевидно, что никогда в истории Самарской области такое количество жителей не высказывало своего мнения о формировании комфортной городской среды и развитии городов и поселений области.