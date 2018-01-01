Рабочий, чистивший стоки, отравился парами метана и умер

Вчера, 01:10

28 июля в больницу попал гражданин Таджикистана, который был разнорабочим в ресторанно-гостиничном комплексе La Maison на улице Алма-Атинской, 174. Врачи боролись за его жизнь, однако 32-летний пациент скончался.

СУ СК РФ по Самарской области сообщает:

Мужчина занимался очисткой канализационных стоков. Двое сотрудников ресторана пытались помочь ему, когда поняли, что ему нехорошо, однако сами почувствовали ухудшение самочувствия, поэтому были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, мужчины отравились метаном. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сотрудники регионального Следственного комитета начали доследственную проверку, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

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