Уже два с половиной десятилетия Тольяттиазот», некогда гордость отечественной химии, находится в руках скрывающихся от правосудия Махлаев и их иностранных сообщников. О новом повороте в деле ТоАЗ пишет tltgorod.ru

Хозяева ТОАЗа стали миллиардерами и обеспечили себе красивую жизнь в Англии, Швейцарии и США. К счастью, у предприятия и трудового коллектива есть шанс выбраться из-под гнета Махлаев: против беглых олигархов и их подельников возбуждено уголовное дело по ст. 210 Уголовного кодекса РФ – организация преступного сообщества и участие в нем.

Завод от таких руководителей не выиграл ничего, скорее, наоборот. Хотя ТОАЗ является одним из самых новых предприятий отечественной химической отрасли (многие заводы были построены в 20-30-х годах прошлого века), его нынешнее техническое состояние вызывает горечь и тревогу. Годами инвестиции в завод осуществлялись по остаточному принципу: на то, что останется после покупки роскошных домов, автомобилей, и вообще роскошной жизни за границей.

В последние годы, когда хозяева завода стали обвиняемыми по уголовному делу о хищении более 80 млрд руб., гигантские суммы тратятся еще и на услуги адвокатов, которые любыми способами противодействуют процессу, чтобы выгородить Махлаев, да и самим заработать. Немудрено, что на поддержание оборудования в надлежащем состоянии и иногда даже на сырье денег предприятию не хватает. Мощности ТОАЗа позволяют производить не менее 3 млн т аммиака в год, но получается произвести максимум 2,5 млн т – оборудование постоянно ломается и вынужденно простаивает. Капитального ремонта оборудования на ТОАЗе не было с момента его пуска в 1979 г.

При этом год за годом Махлаи изобретали все новые схемы вывода с ТОАЗа не только денег, но и основных фондов предприятия, являющихся частью действующего производства. Аммиак и карбамид продавались швейцарскому офшору на 30-40% ниже рыночной стоимости. Не менее трети вообще всей прибыли оседала в карманах Махлаев и его зарубежного подельника, швейцарца Андреаса Циви. Так предприятию был нанесен ущерб более чем в 80 миллиардов рублей. Под контролем Циви оказались также новейший агрегат аммиака и производство метанола. Их за бесценок продали принадлежащей его офшорам компании «Томет» при реальной цене не менее чем в 30 миллиардов рублей.

Все это самым неблагоприятным образом сказалось на бюджете города Тольятти.

Платить налоги со своей добычи Махлаям и Циви очень не хотелось, поэтому налоговым органам их приходится взыскивать за каждый год через суд. На данный момент только за 2008-2012 гг. сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила более чем 2,5 млрд руб. А 21 мая в Арбитражном суде Самарской области «Тольяттиазот» проиграл очередное дело – 530 млн рублей неуплаченных налогов за 2013 год.

Как заводу удается до сих пор функционировать? В этом целиком и полностью заслуга трудового коллектива, который самоотверженно продолжает работу, несмотря на тяжелейшие условия. ТОАЗ – опасное производство по определению. Но выработавшие ресурс сигнализации, старые трубы и датчики делают работу на нем еще более опасной. В цехах нередко происходят утечки аммиака, туда же, прямо внутрь помещений стравливаются ядовитые газы. При этом по описанным выше причинам работники завода получают довольно скромную зарплату, которая значительно ниже, чем в других российских химических компаниях, таких, как «Еврохим», «Уралхим» и «Фосагро». Официально руководство ТОАЗа называет средней зарплатой на заводе 48 тыс. руб. Но несложно выяснить, что зарплата слесаря или инженера на самом деле не превышает 24 тыс. руб., электромонтера – 19 тыс. руб., а чтобы рассчитывать на зарплату в 30 тыс. нужно быть как минимум начальником участка. Цифра в 48 тыс. – всего лишь среднее число между заоблачными зарплатами нескольких руководителей и мизерными окладами простых рабочих. Да и хваленый соцпакет, и вечно недостроенные дома для работников существовали скорее в годовых отчетах ТОАЗа, нежели на самом деле.

Людей, рискующих жизнью и здоровьем на ТОАЗе, Махлаи рассматривают как расходный материал. Недавно в прессе появилось написанное якобы рабочими завода в письмо в Верховный суд, в котором говорится: «Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей». Едва ли рабочие ТОАЗа, которым каждый день приходиться думать, как прокормить семью на свою зарплату, так беспокоятся о том, как идут дела у миллиардеров Махлаев и Циви в суде.

Кроме того, работники предприятия хорошо помнят, как пару лет назад с завода были уволены сразу 400 сотрудников, поэтому у них мало причин так переживать за беглых мошенников, которых многие из них в жизни даже в глаза не видели, и которые с 2006 года ни разу не появлялись в России. Нет никаких сомнений, что обращение было написано адвокатами и пиарщиками Махлаев. То есть, бессовестные олигархи не стесняются прятаться за спины людей, которых они же годами фактически обворовывали.

А незадолго до появления этого «письма рабочих» руководство завода провело секретное совещание, на котором всерьез рассматривался план остановки предприятия. Замысел был простой, но жестокий – оставить работников «Тольяттиазота» без работы и спровоцировать протесты. Скорее всего нынешние хозяева завода понимают, что им все равно придется возмещать многомиллиардный ущерб и доплачивать налоги, и они просто решили «сжечь за собой мосты».

Но вечно держать в заложниках трудовой коллектив у олигархов не выйдет. Новое уголовное дело в отношении хозяев завода, возбужденное по статье УК РФ об организации преступного сообщества – серьезный шаг в привлечении преступников к ответу. Похоже, что государство и правоохранительные органы всерьез взялись за наведение порядка на крупнейшем предприятии Самарской области. Давно пора на место Махлаев и их подельников поставить на завод новых, эффективных руководителей, которые бы заботились о заводе и его уникальном трудовом коллективе.

Смена собственников «Тольяттиазота» послужит не только возрождению предприятия, росту отчислений на социальные нужды коллектива предприятия, но и пополнению бюджета Тольятти и Самарской области в целом. А это новые детские сады и школы, поликлиники, отремонтированные дороги и многое другое, что регион недополучал из-за систематического воровства и недоплаты налогов теми людьми, которые годами обкрадывали ТОАЗ, его трудовой коллектив и жителей города.