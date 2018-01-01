20 марта в Самарской области с официальным визитом побывала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. На совещании в правительстве она, в частности, дала поручение минкультуры России и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и найти средства для проведения работ по самарскому театру драмы.

Сегодня же замминистра культуры России Николай Малаков посетил самарский театр драмы. Его сопровождал министр культуры области Сергей Филиппов. Он рассказал, что зданию давно нужна реконструкция, его техническое состояние не соответствует нормам, оборудование театра, смонтированное еще в 60-е годы, морально устарело и полностью изношено.

Возможно, что на этот раз реконструкция театра все-таки станет реальностью. За последние пять лет реконструировать театр обещали многократно. Вот, например, публикация за март 2013 года, в которой пишут, что в 2018 году театр должен быть реконструирован, а не "найти средства на проведение работ":

В Самаре планируется реконструкция театра драмы. Приступить к работам собираются в 2015-м году, а их завершение намечено на 2018-й. Сообщается также, что общая сумма средств на реконструкцию театра составит более полутора миллиардов рублей. Финансироваться работы будут из областного бюджета.

Общая стоимость работ по реконструкции театра в течение последних лет неуклонно росла. Источники сообщают, что очередной проект будет стоить не менее 2 миллиардов рублей, но "позволит создать в той же оболочке новый суперсовременный театр".