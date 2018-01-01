Очередной скандал со столичной театральной антрепризой. Самарское выступление Михаила Ефремова вызвало возмущение у самарских любителей театра. Вот что написала в своем Facebook актриса самарской Драмы Алла Коровкина:

Отчет для тех, кто не попал, из-за этого переживал и в будущем собирается непременно посетить!

Сходила 7-го марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова.Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так , как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию.Люди, заплатившие от 4000 до 7000 рублей, были немножко обескуражены, но в зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно - ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале. Простите, товарищи артисты, на ваш поклон не хватило мужества остаться. Но в целом, праздник удался - вместо спектакля получили "зоопарк", смеялись, в основном над собой, что в очередной раз купились на московскую" шнягу"...А если серьезно, жаль театр, его статус, его величие, его честь и "правду единственную"......но обнадеживает одно-у нас в Самаре театры себя берегут и уважают и зрителя любят!