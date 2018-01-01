Предприниматель из Самары Валерий Графский обратился на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным по поводу серьезных нарушений, допущенных при строительстве нового городского автовокзала в системе торгово-развлекательного центра "Аврора".

В обращении говорится о выводе из собственности города в интересах застройщика земельного участка с пригородным автовокзалом "Аврора" и о дальнейшем уничтожении автовокзала, как объекта транспортной инфраструктуры.

По данным Графского, в октябре 2010 года Департамент управления имуществом г.о. Самара передал в аренду торговой фирме "Самара-Меркурий" (учредитель – владелец ТРЦ "Аврора" Сергей Волков) земельный участок, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 47. На нем должны были построить "Паркинг с комплексом торгово-бытовых услуг, оздоровительный комплекс, распределительный пункт и трансформаторная подстанция, здание для противопожарных целей, городской автовокзал "Аврора" - таково официальное название проекта.

В сентябре 2014 года Графский заключил с "Самара-Меркурий" инвестиционное соглашение, согласно которому в его собственность по окончании строительства переходило помещение городского автовокзала площадью 1100 кв.м.

В мае 2016 года застройщику было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Городской автовокзал "Аврора", который планировался как крупный пересадочный транспортный узел в городе, должен был располагаться в 3-ей очереди ТЦ "Аврора Молл".

"Помещение передано мне застройщиком только спустя два года после ввода объекта в эксплуатацию и не соответствует тому объекту, в который я инвестировал. Данный вывод сделан лицензированной экспертной организацией, которую я пригласил для обследования помещения. Таким образом, ООО ТФ "Самара-Меркурий" незаконно получило разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, так как городской автовокзал не был построен, но ни прокуратура, ни администрация г.о. Самара (участвующие как 3-и лица в судебном процессе), не принимают никаких мер по устранению данного нарушения и привлечению к ответственности лиц, вводивших объект в эксплуатацию», - пишет инвестор Путину.

Также он утверждает, что застройщик, не выполнив свои обязательства перед городом, нанес значительный урон жителям Самары: нарушены нормы безопасности пользования пересадочным пунктом, не обеспечен должный уровень транспортной безопасности.

По мнению автора обращения, все это может привести к трагическим последствиям, подобным в ТРК "Зимняя вишня", поэтому он просит президента инициировать проверку силами МЧС и прокуратуры, чтобы добиться восстановления законности и защитит интересы горожан.