Президент подписал указ о присвоении почетных имен более 40 аэропортам России.

Новые названия – выбранные путем народного голосования имена великих людей - лишь дополнят официальные наименования российских аэропортов международного и федерального значения.

В конкурсе, названном «Великие имена России» приняли участие более шести миллионов россиян.

За новое имя для аэропорта Курумоч проголосовало 142 293 человека. Из них: Сергей Королёв – 85 594 (60,2%), Николай Кузнецов – 25 228 (17,8%), Эльдар Рязанов – 19 058 (13,3%), Василий Татищев – 12 413 (8,7%).

Потом самарскому аэропорту пришлось состязаться за право носить имя Королева с московским Внуково. За Курумоч проголосовали 85 594 человека, за Внуково - 58 252 голоса.

Как сообщает сайт областного правительства, в аэропортах, которые участвовали в проекте, появятся специальные экспозиционные зоны. Образы великих людей лягут в основу культурных концепций пассажирских терминалов и станут составляющей туристических брендов территорий.

В ближайшее время самарскими общественниками будет инициирована встреча со всеми заинтересованными сторонами. К обсуждению идей и концепций экспозиции аэропорта Курумоч имени Королёва предполагается привлечь представителей научного, исторического и музейного сообщества, экспертов и широкую общественность. Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: максимальный учёт пожеланий людей при оформлении экспозиции аэропорта.

Далее проект «Великие имена России» будет реализован в соответствии с планом Организационного комитета Общественной палаты Российской Федерации. В июне будут сформированы рабочие группы с участием представителей аэропортов и региональных общественных палат, задачей которых будет согласование плана действий в 2019–2021 гг. и координация текущих задач в рамках общественной и информационной кампаний.

До 1 октября будет проведён конкурс на разработку дизайн-макетов экспозиционных зон. Это позволит вовлечь широкую общественность в актуальную повестку и учесть интересы и мнение граждан при выборе конечного решения по оформлению выставочных комплексов.