Один вопрос жителя Самарской области прозвучал во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Символично, что именно с него началась прямая линия.

Вопрос зачитала ведущаяю.Его задал житель Самарской области Владимир Ненашев.

"Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч".

Владимир Путин ответил конкретно на этот вопрос. Следом за сообщением включили видеообращение из Калининградской области, от сотрудника МЧС, который работает на пожарах. Поэтому Президент ответил на несколько вопросов сразу. Он отметил, что необходимо на местном уровне проверять, что происходит.

Владимир Путин:

"Мы довели минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума, это 11280 рублей".

Так же Президент заметил, что выдавать меньше просто не имеют права, если человек работает на полную ставку.

К сожалению, неизвестно из какой части области конкретно Владимир Ненашев. Однако, совсем недавно Елена Лапушкина заявила, что средняя зарплата по Самаре сейчас составляет 43 тысячи рублей.

Почувствуйте разницу!

Фотография: РИА Новости