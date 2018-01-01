Протоиерей Андрей Федосов ответил Сивиркину

26 июля 2018, 00:45

Мирянин Дмитрий Сивиркин обратился на нашем портале к протоиерею Андрею Федосову с открытым письмом. Сивиркина глубоко задело, что о. Андрей выражает в своем видеоматериале уважение Владимиру Ульянову (Ленину). Публикуем ответ протоиерея Андрея Федосова на письмо Дмитрия Сивикина.

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