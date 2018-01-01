Вчера, 13:03
22 апреля, в Самарском областном суде закончилось судебное следствие по делу обвиняемых в серии ограблений банков и состоялись прения сторон. Об этом деле пишет Volga News.
Yа скамье подсудимых трое самарцев — Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев. Самсонов и Климов обвиняются четырех совместных нападениях на банки и бандитизме. По версии обвинения, еще одно — пятое нападение, Виктор Самсонов совершил в одиночку и при этом тремя выстрелами из пистолета смертельно ранил охранника. Ущерб, нанесенный банкам, составил около 20 млн рублей.
Шуваеву же вменяют незаконное изготовление оружия и его сбыт, а также пособничество в разбое.
Государственный обвинитель убеждал присяжных комплексно рассмотреть представленные доказательства вины подсудимых, так как прямых улик ни против Самсонова, ни против Дмитрия Климова в деле нет.
Как стало известно из выступления прокурора, правоохранители вышли на обвиняемых по звонку в интернет-магазин, где Самсонов якобы заказал четыре силиконовые маски, за которыми потом приезжал в столицу.
Однако, по словам Самсонова, номер телефона, с которого был сделан заказ, ему никогда не принадлежал. Тем не менее тот был поставлен на прослушку и оперативники вышли именно на него. В то же время продавец масок Самсонова не опознал, сами маски не найдены.
И Самсонов и Климов вины не признают. Однако верить Самсонову мешает то, что на предварительном следствии он дал признательные показания и выдал сообщников. Эти показания следствие закрепило выходом на места преступлений, где он якобы описывал произошедшие события.
Однако видеозапись этих следственных действий не была сделана, и оценить добровольность этих показаний присяжным не удалось. Но и сам Самсонов в своей речи не смог убедительно объяснить заседателям свое чистосердечное признание, данное им якобы при полной непричастности к грабежам и убийству.
Неумелое выступление Климова было таким долгим и монотонными, что одних заседателей вгоняло в сон, других раздражало. "Красиво" преподнести присяжным отсутствие вещественных доказательств его виновности защите так и не удалось.
Третий обвиняемый Александр Шуваев полностью признал обвинение в незаконном обороте оружия, раскаялся и просил о снисхождении. Его защита обратила внимание заседателей на то, что незначительные конструктивные доработки пистолета "Кедр", сделанным им, не повлекли изменений тактико-технических характеристик оружия. К тому же из того оружия никто не был травмирован.
На 24 апреля запланировано вынесение вердикта.
Артема Семенова признали вменяемым
Жена Гайка Ягутяна получила реальный срок
Минахмет Халиуллов отпущен под домашний арест