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14 марта прошла встреча Елены Лапушкиной с представителями архитектурного сообщества. О ходе встречи информирует сайт Самарского отделения Союза Архитекторов:
14 марта 2018 года в Доме архитектора состоялась рабочая встреча членов Правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России с Главой г.о. Самары Лапушкиной Еленой Владимировной. В мероприятии также принимали участие первый заместитель Главы г.о. Самары Карпушкин А.В., главный архитектор Самарской области Баранников А.И., руководитель Департамента градостроительства Бондаренко Е.Ю. и заместитель руководителя Шанов С.Н., руководитель Управления главного архитектора Самарцев А.Е., заместитель главного архитектора города Темников А.А.
В повестку дня были включены следующие вопросы:
- Организация работы Градостроительного совета города по рассмотрению значимых градостроительных и архитектурно-строительных проектов на основе заключений профессиональных Экспертных советов, придание решениям Градостроительного совета статуса обязательных для исполнения.
- Введение практики проведения открытых архитектурных конкурсов в качестве единственных критериев при выборе архитекторов и инженеров для создания архитектурных объектов в соответствии с ФЗ-44.
- Обеспечение скорейшей разработки местных нормативов градостроительного проектирования для г.о. Самары.
- Обеспечение скорейшей разработки проекта планировки центра исторической части Самары от ул. Полевой до Стрелки. До его утверждения приостановить выдачу ГПЗУ на проектирование точечных объектов и проектов планировки отдельных кварталов. Приостановить выдачу разрешений на строительство в исторической части по объектам, не получившим положительное заключение профессиональных экспертов и Градостроительного совета.
- Составление плана очерёдности и обеспечения разработки проектов планировки и проектов межевания застроенных территорий.
- Придание архитекторам – членам Комиссии по застройке и землепользованию права решающего голоса.
- Рассмотрение на Экспертном совете Самарской региональной организации Союза архитекторов России до проведения публичных слушаний по проектам планировки территории, а также по проектам внесения изменений в Генеральный план, Правила застройки и землепользования.
- Проведение реорганизации органа градостроительства и архитектуры с первоочередным усилением отдела Генплана Департамента градостроительства г.о. Самары, придав ему статус Управления.
В ходе обсуждения произошёл активный обмен мнениями и выработаны направления решения затронутых вопросов. Особое внимание было уделено проблемам разработки и утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план г.о. Самары, практики работы Комиссии по землепользованию и застройке, разработки местных нормативов градостроительного проектирования и качества архитектурных проектов. Множество проблем было обозначено и по ходу реконструкции исторической части города Самары.
Председатель правления Корякин Ю.М. предложил Департаменту градостроительства профессиональное содействие в разработке градостроительной документации и подготовке вопросов для рассмотрения на Комиссии по правилам землепользования и застройки. Глава г.о. Самары Лапушкина Е.В. распорядилась подготовить протокол с поручениями об исполнении первоочередных мероприятий по результатам совещания.
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