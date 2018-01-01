14 марта прошла встреча Елены Лапушкиной с представителями архитектурного сообщества. О ходе встречи информирует сайт Самарского отделения Союза Архитекторов:

14 марта 2018 года в Доме архитектора состоялась рабочая встреча членов Правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России с Главой г.о. Самары Лапушкиной Еленой Владимировной. В мероприятии также принимали участие первый заместитель Главы г.о. Самары Карпушкин А.В., главный архитектор Самарской области Баранников А.И., руководитель Департамента градостроительства Бондаренко Е.Ю. и заместитель руководителя Шанов С.Н., руководитель Управления главного архитектора Самарцев А.Е., заместитель главного архитектора города Темников А.А.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

Организация работы Градостроительного совета города по рассмотрению значимых градостроительных и архитектурно-строительных проектов на основе заключений профессиональных Экспертных советов, придание решениям Градостроительного совета статуса обязательных для исполнения. Введение практики проведения открытых архитектурных конкурсов в качестве единственных критериев при выборе архитекторов и инженеров для создания архитектурных объектов в соответствии с ФЗ-44. Обеспечение скорейшей разработки местных нормативов градостроительного проектирования для г.о. Самары. Обеспечение скорейшей разработки проекта планировки центра исторической части Самары от ул. Полевой до Стрелки. До его утверждения приостановить выдачу ГПЗУ на проектирование точечных объектов и проектов планировки отдельных кварталов. Приостановить выдачу разрешений на строительство в исторической части по объектам, не получившим положительное заключение профессиональных экспертов и Градостроительного совета. Составление плана очерёдности и обеспечения разработки проектов планировки и проектов межевания застроенных территорий. Придание архитекторам – членам Комиссии по застройке и землепользованию права решающего голоса. Рассмотрение на Экспертном совете Самарской региональной организации Союза архитекторов России до проведения публичных слушаний по проектам планировки территории, а также по проектам внесения изменений в Генеральный план, Правила застройки и землепользования. Проведение реорганизации органа градостроительства и архитектуры с первоочередным усилением отдела Генплана Департамента градостроительства г.о. Самары, придав ему статус Управления.

В ходе обсуждения произошёл активный обмен мнениями и выработаны направления решения затронутых вопросов. Особое внимание было уделено проблемам разработки и утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план г.о. Самары, практики работы Комиссии по землепользованию и застройке, разработки местных нормативов градостроительного проектирования и качества архитектурных проектов. Множество проблем было обозначено и по ходу реконструкции исторической части города Самары.

Председатель правления Корякин Ю.М. предложил Департаменту градостроительства профессиональное содействие в разработке градостроительной документации и подготовке вопросов для рассмотрения на Комиссии по правилам землепользования и застройки. Глава г.о. Самары Лапушкина Е.В. распорядилась подготовить протокол с поручениями об исполнении первоочередных мероприятий по результатам совещания.