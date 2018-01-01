Итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области могут завершиться ничем. Об этом пишет "Самарское Обозрение".

Конкурсная комиссия по итогам собеседований 1 августа не пришла к единому мнению о кандидатах на пост министра культуры Самарской области и не стала никого рекомендовать на этот пост. Об этом еще в минувшую пятницу сообщили сразу несколько источников.

В частности, входивший в состав комиссии руководитель самарского союза композиторов Марк Левянт сообщил изданию: «Из тех, кто участвовал в конкурсе, мы не рекомендовали никого. На этом разошлись. Губернатор или оставит действующего министра, или назначит нового. Он может и сам назначить из конкурсантов нового министра. Но это будет решать губернатор».

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что всего на конкурс было подано полсотни заявок, из которых до очного этапа дошли 19 человек. В том числе и нынешний врио министра Сергей Филиппов, который, однако, на собеседование по неизвестной причине не был. (Во всяком случае никто из конкурсантов его не видел.)

Объявить результаты конкурса предполагалось сегодня. Однако до сих пор они официально не озвучены.