7 апреля, на трубопроводе холодного водоснабжения за торговым центром "Метро", на Московском шоссе, произошло прорыв.

В результате, без холодной воды остаются жители Красноглинкого района, прежде всего, население Управленческого поселка и Крутых Ключей.

Сейчас на месте работают специалисты «Самарских коммунальных систем». В течение ближайших часов водоснабжение в Крутых Ключах, Новой Самаре, Управленческом и Мехзаводе должны восстановить, сообщили в компании СКС:

"Утечка обнаружена, в очень сложном месте - ранее там было повреждение, когда подрядчики повредили водовод. Сейчас готовится схема переключения, в течение нескольких часов водоснабжение должно быть возобновлено. Просьба распространить информацию".