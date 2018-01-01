Вчера, 22:37
7 апреля, на трубопроводе холодного водоснабжения за торговым центром "Метро", на Московском шоссе, произошло прорыв.
В результате, без холодной воды остаются жители Красноглинкого района, прежде всего, население Управленческого поселка и Крутых Ключей.
Сейчас на месте работают специалисты «Самарских коммунальных систем». В течение ближайших часов водоснабжение в Крутых Ключах, Новой Самаре, Управленческом и Мехзаводе должны восстановить, сообщили в компании СКС:
"Утечка обнаружена, в очень сложном месте - ранее там было повреждение, когда подрядчики повредили водовод. Сейчас готовится схема переключения, в течение нескольких часов водоснабжение должно быть возобновлено. Просьба распространить информацию".
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