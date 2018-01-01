Никита Зубко назначен новым прокурором Самары. Приказ о назначении подписан 19 февраля. На посту прокурора Самары Никита Зубко сменил ушедшего на повышение Андрея Шевцова.

Зубко Никита Викторович, 1984 года рождения. В 2007 году окончил Самарский государственный университет. Сразу же начал работу в органах прокуратуры.

2007 – следователь прокуратуры Красноглинского района Самары.

2007 - 2009 – следователь Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области.

2009 – старший помощник Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

2009 - 2013 – прокурор отдела управления по надзору следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.

2013 - 2015 – помощник прокурора Самарской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму.

2015 - заместитель прокурора Красноярского района Самарской области.

2016 - прокурор Красноярского района Самарской области.

При Зубко было возбуждено много дел о коррупции в отношении чиновников Красного Яра.