19 февраля 2018, 23:10
Никита Зубко назначен новым прокурором Самары. Приказ о назначении подписан 19 февраля. На посту прокурора Самары Никита Зубко сменил ушедшего на повышение Андрея Шевцова.
Зубко Никита Викторович, 1984 года рождения. В 2007 году окончил Самарский государственный университет. Сразу же начал работу в органах прокуратуры.
2007 – следователь прокуратуры Красноглинского района Самары.
2007 - 2009 – следователь Кировского межрайонного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Самарской области.
2009 – старший помощник Самарского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
2009 - 2013 – прокурор отдела управления по надзору следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.
2013 - 2015 – помощник прокурора Самарской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму.
2015 - заместитель прокурора Красноярского района Самарской области.
2016 - прокурор Красноярского района Самарской области.
При Зубко было возбуждено много дел о коррупции в отношении чиновников Красного Яра.
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