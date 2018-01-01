Проиграли 1:2 "Спартаку" на последних минутах

26 августа 2019, 12:27

"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили столичному "Спартаку" — 1:2. На стадион пришли 32 тысячи зрителей.

Самарцы открыли счет на 42-й минуте. Максим Канунников сделал прострел в штрафную прямо на Александра Соболева, который в падении отправил мяч в сетку — 1:0.

"Спартак" отыгрался в начале второго тайма. На 54-й минуте после прострела от Тиля мяч от игрока "Крыльев" попал к Ларссону, который с нескольких метров расстрелял ворота Рыжикова.

На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Из-за пределов штрафной точный удар нанес Тиль — 1:2.

В итоге 1:2, "Крылья" потерпели поражение от "Спартака". Подробности матча на сайте команды.

Следующий матч КС проведет 30 августа. На "Самара Арене" с московским "Динамо". Начало в 21:00.

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