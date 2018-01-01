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До 28 июня на самарском РКЦ "Прогресс" сократят 333 сотрудника.
64 человека уволят в связи с ликвидацией подсобного хозяйства в Богатовском районе, 14 работников — из-за закрытия цеха по производству медицинских изделий, 42 сотрудника летного отряда и 213 работников других структурных подразделений — по причине сокращения штата.
По информации минтруда Самарской области, на 19 апреля в самарский центр занятости обратилось 163 человека, уволенных с предприятия по различным причинам, из них трудоустроено — 35 человек, семь человек направлены на профессиональное обучение.
С 13 февраля на территории отдела кадров АО "РКЦ "Прогресс" по понедельникам и средам осуществляет работу консультационный пункт центра занятости.
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