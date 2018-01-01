Как сообщает Приволжское Таможенное Управление, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Самарской таможней и УФСБ России по Самарской области по факту ввоза оборудования, предназначавшегося для предприятия АО «РКЦ «Прогресс», было выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере.

Речь идет о поставке производственной линии для "Прогресса", которую декларант - ООО «Самарская торговая компания - Экспорт 2002» декларировала на таможне, как отдельные частей с применением к ним нулевой ставки ввозной таможенной пошлины, хотя товар являлся единым целым.

Для этих целей было произведено дробление товара на мелкие партии, которые были впоследствии завезены на таможенную территорию через разные пункты пропуска, и оформлены в разных таможенных органах РФ.

Указанные действия повлекли неуплату таможенных платежей в Федеральный бюджет в сумме 14 874 164, 23 рублей. Статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере, который, составляет сумму более 6 000 000 рублей.

По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело п. г ч.2 ст. 194 УК РФ