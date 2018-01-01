На своем сайте ВЦИОМ приводит данные последних социологических исследований, посвященных выборам 18 марта. Профессор социологии Владимир Звоновский в своем Facebook прокомментировал это исследование:

Добрейший ВЦИОМ не только опубликовал прогноз, но и разместил файл данных для желающих углубиться в цифры. Углубился.

1. ВВП давно уже более любим женщинами, чем мужчинами, Мужчины чаще женщин предпочитают Жириновского или Грудинина.

2. Чем старше россиянин, тем чаще он намерен проголосовать за Путина. В младшем возрасте, который все так активно стимулируют к походу на участки, более популярны ВВЖ и КАС. Грудинина поддерживают примерно одинаково все поколения.

3. Очень велик разрыв в поддержке ВВП и КАС между имеющими вузовский диплом и не имеющим его. Только в разные стороны. Аналогично - ВВЖ и ГАЯ.

4. Разница в намерении проголосовать за ВВП среди имеющих постоянный доступ в интернет и не имеющих его вовсе - почти треть. По другим кандидатам таких отличий нет.

5. Пенсионеры - избиратели ВВП и тут вообще у него нет конкурентов, включая Грудинина. Среди работающих чаще других за ВВП голосуют работники гос и муниц учреждений. Слабее всего его поддержка - среди силовиков и предпринимателей.

6. Работающие в частном секторе чаще бюджетников готовы проголосовать за Груднинина, Жириновского или Явлинского, но реже - за ВВП.

7. В городах-миллионниках за КАС может проголосовать каждый двадцать пятый избиратель, что при 50%-ой явке превращается в 8-10%%. ВВП лучше всего себя чувствует в маленьких городках. В Самарской области в таких городках почти нет ни камер, ни КОИБов.

8. Активнее других Грудинина намерены поддержать в СФО. ВВП - на юге и Кавказе.