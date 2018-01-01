В октябре проверка крупнейшего в стране производителя аммиака ПАО «Тольяттиазот», проведенная центральным аппаратом Ростехнадзора в ответ на обращение жителей Самарской области, пролила свет на ситуацию с промышленной безопасностью на заводе. Итог оказался плачевнее, чем можно было представить, пишет портал TLTgorod. Были выявлены не просто сотни грубейших нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Стал очевиден сам подход руководства к этой важнейшей для опасного производственного объекта теме: сокрытие аварий, невыполнение ремонтных работ, либо привлечение непрофессиональных подрядчиков, не имеющих ни лицензии, ни квалификации, ни опыта в подобной работе, а также превращение в фикцию всей экспертизы промышленной безопасности на ТоАЗе.

В течение многих лет на предприятии проводились фиктивные проверки промбезопасности, в ходе которой сотрудники завода согласовывали с инспекторами Средне-Поволжского управления Ростехнадзора малозначительные нарушения, предприятие платило мизерные штрафы, а серьезные нарушения и аварии скрывались, расследований по ним не проводилось.

Несмотря на зафиксированные федеральным Ростехнадзором многочисленные нарушения, причины многих ранее произошедших инцидентов и аварий на ТоАЗе так и не были расследованы.

В январе 2016 г. в цехе подготовки аммиака к транспортировке №13 произошла авария – пропуск аммиака в крышку задвижки. Заместитель генерального директора по операционной работе ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» Виктор Казачков не уведомил об этом Средне-Поволжское управление Ростехнадзора и устранился от принятия решения по ликвидации последствий аварии. Тогда инициативу проявил другой замгендиректора (а ныне – гендиректор) Дмитрий Межеедов, вместе с начальником отдела анализа цен Суровским решивший привлечь к выполнению работ самарскую организацию «Кросс», не имеющей для этого ни опыта, ни необходимых лицензий. Привлечение ведущей профильной организации в этой сфере, «Интра Тулл», обладающей всей необходимой документацией и квалификацией, Межеедов не стал даже рассматривать. В итоге «Кросс» для устранения пропуска аммиака применила синтетическую смолу, не подходящую для ремонта аммиачных трубопроводов ни по температурным параметрам, ни по показателям адгезии и прочим. Ситуацию осложнял и ржавый крепеж, который не держал крышку.

В цехе подготовке аммиака к транспортированию (№13) долгое время не проводилось капитальных ремонтов, из-за чего запорная и регулирующая арматура, а также краны, задвижки, компрессоры и насосы находились в крайне изношенном состоянии. Дважды «Кросс» пыталась справиться с утечкой аммиака, но все тщетно: вскоре течь возобновлялась. Лишь в июне 2016 г. персонал цеха своими силами смог заменить вышедшую из строя разгерметизированную задвижку. Причем эти работы были оформлены как выполненные подрядчиком, а деньги за якобы произведенные работы утекли в неизвестном направлении. По факту сокрытия аварии Следственный комитет Тольятти и управление СКР по Самарской области возбудили уголовное дело. Участие в сокрытии аварии принимала Раися Абдрахманова, бывшая сотрудница ТоАЗа, а ныне – замначальника надзора за объектами химической промышленности в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора. Судя по всему, Абдрахманова является «глазами» и «ушами» руководства ТоАЗа в надзорном органе, а также помогает оперативно решать различные «спорные» вопросы. Позже уголовное дело было прекращено и закрыто, никаких выводов и мер по факту аварии принято не было. И с 2016 года по сей день работы по ремонту трубопроводов и замене запорно-регулирующей аппаратуры так и не были проведены.

16 октября 2018 г. при пусковых работах на печи риформинга агрегата аммиака №4 из-за пропуска кранов взорвалось 3000 кубометров природного газа. К взрыву привели ряд системных проблем с промбезопасностью на ТоАЗе. Но ни эксперты, ни комиссии самарского Ростехнадзора не обращали внимания на этот факт. Заключения экспертизы промышленной безопасности на трубопроводы цехов №3 и 4 выдала ранее неизвестная экспертная организация ООО «ТМС РУС». Эта организация даже не имела трех экспертов по различным областям, аттестованных Ростехнадзором, что необходимо по действующему российскому законодательству. У фирмы также не было собственных диагностов для проведения работ по неразрушающему контролю.

Так называемый «тендер» в июне 2018 г., на котором было принято решение о привлечении «ТМС РУС» в качестве единственного поставщика услуг по проведению экспертиз промбезопасности на заводе, был проведен по подложным документам. Так как собственные аттестованные эксперты у организации отсутствовали, сотрудники отдела анализа цен ТоАЗа Худяков и Гусев подложили на тендер документы каких-то других экспертов. То есть, проводить экспертизы на огромном опасном объекте была допущена организация, никогда ранее этим не занимавшаяся. Но руководству завода настоящей экспертизы и не было нужно, важно было утвердить фиктивные заключения. Так, например, данные в двух разных заключениях на агрегаты аммиака №3 и №4 совпадали до единой цифры, а разрешенная температуры эксплуатации трубопроводов отличалась от проектной на 70 градусов. Это говорит о том, что в реальности никакой экспертизы промбезопасности в цехе № 4 (агрегаты аммиака №№ 3 и 4) проведено не было.

Такие отклонения были выявлены еще в 2015 г. Но инспекторы СПУ Ростехнадзора не придали этому значения. Тогда с подачи Абдрахмановой руководством местного Ростехнадзора для расследования причин той самой аварии на агрегате аммиака № 4 в октябре 2018 года была привлечена непрофильная организация «Самараконтрольсервис», договорившаяся с руководством ТоАЗа и скрывшая факт замены оригинальных газовых кранов на несоответствующие проекту контрафактные китайские, изготовленные неустановленными производителями. Эти некачественные газовые краны не соответствовали проектным требованиям ни по качеству металла, ни по рабочему давлению, ни по температурам, и полностью износились всего за 2 года работы. В то же время, демонтированные оригинальные краны до замены проработали около 40 лет, аналогичные краны продолжают работать на других агрегатах аммиака до сих пор.

А незадолго до аварии на 4-м агрегате аммиака, в период капитального ремонта агрегата в апреле-сентябре 2018 года, «Самараконтрольсервис» совместно со Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора с помощью все той же Р.Абдрахмановой, а также инспектором тольяттинского управления Ростехнадзора А.Лукьяновой скрыли факты неполной ревизии газовых кранов.

Не была она проведена и по факту аварии. Таким образом, выводы комиссии по расследованию аварии исключали наличие системных нарушений при проведении капитальных ремонтов, организации закупки запчастей, комплектующих, аппаратов. Цель работы «Самараконтрольсервис» и комиссии Ростехнадзора заключалась в сокрытии реальных причин взрыва, который произошел из-за установки ненадлежащих запорных газовых кранов. Ответственность за аварию в результате расследования возложили на рядовой технический персонал агрегата №4. При этом работ по восстановлению печи риформинга на агрегате №4 до сих пор не проводится. Кстати сказать, китайские краны были закуплены по документам как качественные европейские, и по соответствующей завышенной стоимости, а полученная маржа была незаконно выведена.

Немыслимый факт: в результате всего этого экспертную организацию «Самаракантрольсервис» руководство ТоАЗа включило в перечень компаний, допускаемых к участию в тендерах и потенциально имеющих право на проведение экспертиз промышленной безопасности на заводе, а ООО «ТМС РУС» сохранила монопольное право на проведение экспертиз промбезопасности, и получило подряды на экспертизы свыше 95% всего оборудования завода.

Бывший заместитель генерального директора по корпоративному управлению и контролю, а в настоящее время гендиректора ТоАЗа Дмитрий Межеедов продолжает работу все в том же ключе.

С момента ввода в эксплуатацию производства метанола в 2005 г. никакой реконструкции газоснабжающей инфраструктуры на площадке ТоАЗа не проводилось. В мае 2019 г. в зоне пункта замера расхода газа была обнаружена утечка газа, а позже и на трубопроводе межцеховых коммуникаций (МЦК). Диаметр трубы магистральном входе – 70 см, давление – 71-73 атмосферы. В зоне МЦК цеха №16 диаметр трубы 30 см, давление – свыше 12 атмосфер. При этом объем потребления природного газа одним только агрегатом аммиака на ТоАЗе составляет в среднем 15 миллионов кубометров в сутки! А на заводе сейчас действует 6 агрегатов аммиака и еще 2 агрегата по производству метанола (ООО «Томет»). Можно себе представить, какое количество взрывоопасного газа в любой день может взорваться и какие катастрофические последствия это может повлечь.

Устранение пропусков на магистральных газопроводах требует вывода из эксплуатации трубопровода природного газа, то есть остановки производства, уведомления поставщика «Межрегионгаз Самара» и федеральной службы Ростехнадзора. Ничего этого не делается.

Осенью этого года на магистральном трубопроводе был обнаружен новый пропуск газа угрожающего критического уровня. Межеедов совместно с заместителем гендиректора Е.Шибановым вновь принял единоличное решение о допуске для проведения работ по устранению утечек природного газа на трубопроводах высокого давления ООО «ТМС РУС». При этом «ТМС РУС» не является ремонтно-монтажной организацией, способной выполнять аварийно-восстановительные работы на трубопроводах газа высокого давления, не имеет никаких разрешительных документов и необходимого опыта.

Выполнение работ силами «ТМС РУС» несло реальные риски взрыва нескольких десятков тысяч тонн газа на трубопроводе большого диаметра. Разрыв трубопровода мог произойти как на самой площадке завода, так и на магистральном трубопроводе «Трансгаза» еще большего диаметра и с давлением свыше 73 атмосфер. Такой взрыв потенциально мог носить катастрофический характер – сорвать газоснабжение региона, разрушить федеральную трассу Москва – Южный Урал (М5), привести к многочисленным человеческим жертвам в Тольятти и пригородных поселках.

В этой критической ситуации начальник цеха №125 А.Бекин, ответственный за эксплуатацию, техническое состояние и ремонт газопроводов, запретил «ТМС РУС» работать над устранением утечек.

В результате Бекин был отстранен от работы и более не допускается к рабочему месту. Более того – по сфабрикованному ложному доносу в отношении Бекина служба экономической безопасности ТоАЗа проводит проверку на якобы совершенные коррупционные действия. При этом стоимость работ, предложенная уже упомянутой организацией «Интра Тулл», которая до назначения Межеедова качественно и в строгом соответствии с технической документацией выполняла для ТоАЗа ремонты на трубопроводах, была примерно втрое ниже, чем у «ТМС РУС».

«ТМС РУС» в конце концов привлекла для выполнения работ субподрядчика «Газпромтрансгаз» из города Магнитогорска, бригада которого прибыла без аттестованного руководителя работ. Сотрудники производственно-технических служб ТоАЗа сообщают, что работы были выполнены с нарушениями, без оформления в установленном порядке. Проектная документация на выполненные работы отсутствует, нет также экспертизы промбезопасности проекта и выполненных работ. Отсутствуют также акты выполненных работ и какие-либо официальные данные об исполнителе работ.

Но ситуация с газовым хозяйством не ограничивается лишь двумя-тремя примерами преступной бесхозяйственности. На производственной площадке завода полностью отсутствует проектная документация на внутризаводские газоснабжающие сети. Нет также проектной информации на все выполненные работы по изменениям сетей газоснабжения «Тольяттиазота» с 1991 по 2019 годы. Это говорит о том, что завод, да и сам город Тольятти с пригородами подвергаются не просто катастрофическим рискам, а рискам, которые даже невозможно сейчас просчитать.

Совершенно очевидно, что Дмитрий Межеедов и его непосредственные подчиненные имеют весьма поверхностное представление о промышленной безопасности, считая ее досадной формальностью, которую необходимо уладить с наименьшими издержками, а если получится, еще и заработать на закупках и тендерах. При этом местные органы Ростехнадзора не всегда выявляют нарушения и аварии, грозящие страшной техногенной катастрофой всему региону. И рано или поздно она непременно произойдет, если в ситуацию в экстренном порядке не вмешаются правоохранительные органы и центральный аппарат Ростехнадзора.

По материалам:

https://wek.ru/yekologi-obnaruzhili-novye-dokazatelstva-zagryazneniya-okruzhayushhej-sredy-tolyattiazotom https://wek.ru/novosibirskaya-prokuratura-zainteresovalas-tolyattiazotom https://www.rosbalt.ru/russia/2017/02/09/1590520.html https://www.kp.ru/daily/27049.4/4114641/ https://lenta.ru/articles/2019/10/31/toaz/ https://www.pravda.ru/economics/1449264-toaz/ http://news.rambler.ru/other/43087038-smi-rostehnadzor-nachal-vneplanovuyu-proverku-obektov-pao-tolyattiazot/ https://www.pravda.ru/society/1450245-toaz/ http://chronograf.ru/articles/?num=282&a=8980 https://www.apn.ru/index.php?newsid=35138 https://www.pravda.ru/news/economics/1252782-tol/