27 января, около 50 жителей Самары вышли на проспект Кирова. Об акции сообщает 63.ru

Люди перекрыли движение живым щитом, отчаявшись дождаться тепла в своих квартирах.

Один из участников событий, 61-летний Шамиль Галимов рассказывает:

"После прорыва трубы на Стара Загоре наш дом на улице Молодёжной, 8 оказался в зоне отключения тепла. Мы терпеливо ждали, пока аварию устранят. Потом ждали, когда же дадут отопление и горячую воду. В субботу приходили слесари, подключили несколько стояков и ушли. В воскресенье мы поняли, что по-прежнему мёрзнем! В некоторых квартирах работал один стояк, в других — ни одного. Температура не поднималась выше 6–11 градусов."

Замерзающие жители начали звонить в управляющую компанию, главе района, дежурному по городу и своему депутату.

Все отвечали: ждите, ждите, скоро к вам приедут. Но никто не приезжал. И тогда мы поняли, что нас снова в ночь оставят без тепла. Кто-то крикнул: «Выхода нет, пойдёмте перекрывать дорогу!» И мы действительно пошли, — рассказывает Шамиль Хайдарович. — Через пять минут приехали экипажи ДПС. Следом — глава района Чернышков, депутат Дёгтев. Уговорили нас отойти с проезжей части. Мы ушли в сторону, стали обсуждать ситуацию с чиновниками. Чуть позже приехала мэр города. Сразу же нашлись и слесари, и инструменты! Дом вроде бы начали подключать.

В мэрии Самары инцидент прокомментировали так:

"Тепло в дом на Молодёжной, 8 пустили вчера, но произошёл сбой в работе трёх стояков. В ходе поквартирного обхода в целях выявления причин сотрудники управляющей компании не смогли попасть в три квартиры. Идёт поиск жильцов этих квартир. На место приехали глава города Елена Лапушкина, глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков, представители УК. Работа по выявлению причин сбоя в подаче тепла продолжается."

Своими выводами о причинах проблемной ситуации поделился руководитель управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский:

"Долгое время дом был без теплоснабжения. В результате коммуникации промёрзли сильнее нормы. К сожалению, тепловой узел здания находится в другом месте. Поэтому оперативно проверить систему не получится: 20-летние коммуникации скрыты за бетонными стенами. Мы нашли причину, слили теплоноситель, отогрели трубы. В результате дом запустили. Но в здании есть незаконные перепланировки. Они подмёрзли, и тепло дальше не идёт. Разговариваем с жильцами, разбираемся в ситуации, чтобы запустить тепло в полном объёме."