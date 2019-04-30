Вчера, 22:13
Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым, сообщает РИА "Новости".
Глава компании рассказал президенту, что загрязненная нефть попала в "Дружбу" от частного предприятия в Самарской области, которое собирает нефть малых производителей. По мнению Токарева, это было мошенничеством — некачественную нефть слили в трубопровод умышленно.
Токарев добавил, что в России работает порядка 150 пунктов приема нефти — большинство принадлежит крупным компаниям, которые сами занимаются подготовкой товарной нефти и ее сдачей в систему магистральных нефтепроводов. Но есть и довольно много небольших предприятий, которые работают по договору с "Транснефтью", принимают нефть, проводят ее паспортизацию и контроль за качеством, а затем также передают в систему.
"Значит, эта система не сработала?" — уточнил президент. По его мнению, самоконтроля оказалось недостаточно и систему нужно менять.
В результате президент поручил главе "Транснефти" проработать меры по усилению контроля за приемом нефти в систему нефтепроводов и доложить о результатах главе правительства Дмитрию Медведеву.
Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. Минск заявил, что получает сырье, в котором содержание хлоридов в десятки раз превышает предельные значения, и приостановил прокачку. Следом то же самое сделали Польша и Украина, через которые российская нефть идет в другие страны Европы. "Транснефть" признала, что проблема действительно есть, и начала расследование.
Как сообщало Минэнерго, чистая нефть должна дойти до границ Белоруссии уже сегодня. Но на вытеснение загрязненного топлива может потребоваться еще несколько дней.
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